New York lance des kits d’avortement gratuits sur demande

Le maire Eric Adams a présenté le programme en réponse à l’abrogation de l’arrêt Roe v. Wade, qui n’a pas affecté le droit à l’avortement à New York.

La ville de New York a dévoilé lundi le premier programme virtuel d’avortement à la demande aux États-Unis, offrant des pilules abortives gratuitement et sans visite en personne aux femmes enceintes qui souhaitent interrompre leur grossesse.

Le maire Eric Adams a décrit le programme comme une réponse à la décision de la Cour suprême de l’année dernière abrogeant Roe v. Wade, qui n’a pas affecté les lois sur le droit à l’avortement à New York ou dans d’autres États qui avaient déjà des lois protégeant cette procédure.

«Ici à New York, nous ne permettrons pas à l’extrême droite de poursuivre sa croisade visant à priver les femmes de leurs droits reproductifs.« , a déclaré Adams, expliquant que les New-Yorkais pouvaient désormais accéder »soins d’avortement« de la maison via des visites de télésanté à la ville »Soins express virtuels» programme.

«dans quelques jours« tant que le traitement est »cliniquement approprié et prescrit« , selon le communiqué de presse de la mairie de lundi.

Le service sera gratuit ou peu coûteux pour la plupart des patients, avec des conseillers financiers prêts à inscrire les personnes non assurées à une aide financière par le biais des nombreux programmes gouvernementaux de la ville.

En janvier, le maire Adams a signé un accord exclusif avec le producteur pharmaceutique Nixon-Shane LLC pour acheter un stock massif de mifépristone, une pilule utilisée dans les avortements médicamenteux aux côtés du misoprostol, afin de «atténuer la menace pour la santé publique» posée par la décision historique de la Cour suprême.

La ville avait auparavant mis en place un «Centre d’accès à l’avortement» ligne téléphonique pour orienter les appelants vers des prestataires d’avortement gratuits ou à faible coût dans les cinq arrondissements de la ville, y compris une aide financière pour le transport et l’hébergement si nécessaire – une décision que certains ont remise en question comme une possible invitation à «tourisme d’avortement» provenant d’États où la procédure est illégale ou difficile à obtenir.

New York possède l’une des lois sur le droit à l’avortement les plus strictes des États-Unis, avec une loi adoptée en 2019 garantissant le droit d’y mettre fin même après la période très controversée de 24 semaines lorsque cela est jugé nécessaire pour protéger la santé de la mère ou lorsque le le fœtus est considéré comme non viable. La loi autorise également des professionnels de la santé autres que les médecins à effectuer cette procédure et la supprime entièrement du code pénal.

New York avait l’un des taux d’avortement les plus élevés des États-Unis en 2020, avec deux fois plus de grossesses interrompues chez les femmes âgées de 15 à 44 ans que le taux national, selon le groupe de défense pro-choix du Guttmacher Institute. À mesure que la disponibilité des pilules abortives s’est accrue, le pourcentage de femmes qui les utilisent plutôt que les avortements chirurgicaux a considérablement augmenté, selon les statistiques rapportées par la ville.