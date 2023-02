New York Knicks, Toronto Raptors Rally for Wins, Minnesota Timberwolves Topple Denver Nuggets

Les New York Knicks sont sortis d’un trou de 21 points pour battre les 76ers de Philadelphie 108-97 dimanche alors que les Raptors de Toronto ont signé une autre victoire de retour en NBA et que les Denver Nuggets épuisés sont tombés.

Evan Fournier a marqué neuf de ses 17 points au quatrième quart pour les Knicks alors que les réserves de New York ont ​​joué un rôle clé dans la plus grande victoire de retour de l’équipe de la saison.

Julius Randle a mené les Knicks avec 24 points et Jalen Brunson en a ajouté 21, mais avec RJ Barrett malade, un scratch tardif, le banc a contribué 37 points et les Knicks ont rebondi après une défaite écrasante en prolongation contre les Clippers samedi.

Sixer big man Joel Embiid était son moi dominant habituel, ses 31 points dont 18 sur la ligne des lancers francs.

Philadelphie menait par 21 au premier quart, mais les Knicks avaient réduit ce déficit à deux points à la mi-temps et après avoir brièvement pris les devants, ils perdaient trois points avant le quatrième.

New York a bondi dans la dernière période. Leur course de 10-0 couronnée par le trois points de Fournier les a mis en place par quatre et ils ne traîneraient plus.

Ce fut une performance accrocheuse pour le Français Fournier, qui a été évincé du banc cette saison et a été au centre des spéculations commerciales avec la date limite imminente la semaine prochaine.

Bien que la deuxième unité des 76ers ait eu du mal, l’entraîneur Doc Rivers a déclaré que ce n’était pas la raison de la défaite.

“Nous n’étions tout simplement pas forts émotionnellement ce soir – mentalement”, a déclaré Rivers. “Je pensais que c’était l’équipe la plus forte mentalement et qu’ils méritaient de gagner.”

Les Raptors ont également organisé un retour impressionnant, effaçant un déficit de 15 points au troisième trimestre pour battre les Grizzlies 106-103 à Memphis.

Pascal Siakam a marqué 19 points et a drainé une paire de lancers francs d’embrayage qui ont plafonné le score avec 9,1 secondes à jouer.

Jaren Jackson Jr. de Memphis a raté un pointeur potentiel égalisateur avec 5,2 secondes à faire et les Grizzlies, dont la star Ja Morant a été mise à l’écart avec un poignet droit douloureux, ont perdu leur troisième ligne droite.

En son absence, Desmond Bane a mené Memphis avec 26 points et Jackson en a ajouté 18.

Mais ils n’avaient pas de réponse lorsque l’attaquant des Raptors Scottie Barnes, âgé de 21 ans, a pris vie au quatrième quart. Barnes a marqué 13 de ses 16 points dans le dernier cadre – y compris un panier coupant avec 20,7 secondes à jouer.

Les Cavs passent devant les Pacers

À Minneapolis, les Timberwolves du Minnesota ont eu peu de problèmes sur le chemin d’une victoire 128-98 sur les Nuggets, leaders de la Conférence Ouest, qui étaient sans le double joueur le plus utile Nikola Jokic et trois autres partants réguliers lors de la deuxième nuit d’un dos. -retourner.

Anthony Edwards a mené les Timberwolves avec 20 points. D’Angelo Russell a marqué 18 et le centre français Rudy Gobert et la réserve Jaylen Nowell ont marqué 16 chacun dans la victoire fil à fil.

Les Cleveland Cavaliers ont remporté des victoires consécutives pour la première fois depuis une séquence de trois matchs qui s’est terminée le 4 janvier grâce à une victoire convaincante de 122-103 sur les Pacers à Indianapolis.

Après un premier quart-temps aller-retour qui a comporté sept changements de tête, les Cavs se sont éloignés au deuxième quart avec une série de points de 26-9 qui leur a donné une avance de 16 points à l’intervalle.

Darius Garland a mené les Cavs avec 24 points sur un tir efficace de huit sur 13 avec quatre tirs à trois points.

Donovan Mitchell a secoué un lent début pour finir avec 19 points et les Cavs ont maintenu les Pacers à seulement 43,5% de tir.

“Au cours des deux derniers matchs, je pense que nous avons trouvé notre avantage”, a déclaré Garland, qui a franchi une étape importante dans sa carrière avec son 500e tir à trois points, dans une interview télévisée sur le terrain. “Nous avons cet esprit de compétition dont nous avions vraiment besoin.”

