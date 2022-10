New York Knicks : le point de vue des fans sur les grands points de discussion | Nouvelles de la NBA

Le passionné des Knicks, Martin Haisley, évalue la saison 2021-22 pour l’équipe, puis jette un œil sur la campagne 2022-23 pour New York.

D’où vient mon amour pour la NBA et les Knicks…

Je suis Martin Haisley et je dirige le Compte Twitter @uk_knicks qui couvre tout ce qui concerne les New York Knicks. Je suis également un tiers du podcast Across the Pond, un podcast dédié aux UK Knicks.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai été un fan de basket-ball, regardant les Chester Jets et les Manchester Giants ainsi que la NBA en tant que fan occasionnel. Je suis tombé amoureux des Knicks au moment où ma femme et moi avons mis les pieds au Madison Square Garden en janvier 2013. Les Knicks jouaient contre les Raptors de Toronto et cherchaient à remporter le titre de la Conférence de l’Est. Les Knicks ont perdu le match, ce qui est malheureusement un sentiment auquel je me suis habitué pour la plupart depuis, mais j’étais accro.

Mon joueur préféré

RJ Barrett est mon Knick actuel préféré. RJ est criminellement sous-estimé par tous les autres fans de la NBA, mais les fans des Knicks réalisent que nous avons une jeune star spéciale sur la liste qui est prête pour une saison all-star. Les Knicks ne sont pas connus pour développer des joueurs qu’ils prennent au repêchage, généralement parce que dans le passé, ils ont toujours pris le mauvais gars ! Le fait que RJ voulait être ici, a embrassé la ville de New York et s’est développé d’année en année est la raison pour laquelle il est un grand favori des fans des Knicks.

Les Knicks ont également un groupe de jeunes joueurs passionnants pris dans le repêchage d’Obi Toppin, Immanuel Quickley et Quentin Grimes qui ont tous montré des flashs passionnants et seront certainement les favoris des fans cette saison.

Note de la saison dernière : D

La saison 2021-22 a été un désastre pour les Knicks. Ils se sont retrouvés à manquer les séries éliminatoires malgré le fait qu’ils s’appuyaient fortement sur des joueurs vétérans de la liste. Julius Randle n’a pas été à la hauteur des normes qu’il avait établies lors de sa saison All-NBA la saison précédente et la signature par pari calculé de Kemba Walker n’a pas été un succès (malgré quelques amusements le jour de Noël contre les Atlanta Hawks).

Les luttes des Knicks ont finalement été aggravées par le fait que la Conférence de l’Est est devenue incroyablement compétitive et que les Knicks sont susceptibles de faire face à une lutte similaire pour se qualifier pour les séries éliminatoires cette saison.

Image:

Jalen Brunson en action pour les Dallas Mavericks contre les Golden State Warriors lors du match 3 de la finale de la Conférence Ouest – de nombreux espoirs des Knicks pour la saison prochaine reposent sur leur nouveau meneur principal





Une grande partie de nos problèmes peut être attribuée aux problèmes que nous avons au poste de meneur. Depuis 2013, les Knicks ont besoin d’un meneur de jeu compétent (désolé les fans de Frank Ntilikina, j’ai maintenant vendu ma propriété sur Frank Island). Bien que Jalen Brunson ne soit pas votre meneur typique, il sera une énorme amélioration pour les Knicks. Brunson est un joueur gagnant et a connu beaucoup de succès à Villanova avant d’entrer en NBA. Depuis qu’il est dans la NBA, il est devenu un solide marqueur d’isolement avec des poignées désagréables et un excellent finisseur au bord. Ses performances en NBA Playoffs la saison dernière pour les Dallas Mavericks ont certainement amélioré son stock lorsqu’il a incendié un certain ex-gardien de l’Utah Jazz… (je ne suis pas amer). L’offensive des Knicks est souvent devenue stagnante l’année dernière et Brunson devrait aider à marquer des buts depuis le meneur de jeu ou au moins ouvrir des opportunités pour les autres armes offensives de l’équipe. Ne soyez pas surpris si Brunson est un All-Star cette saison.

Dans l’ensemble, la saison dernière pour les Knicks a été une vraie déception, en particulier à la suite de notre retour aux séries éliminatoires en 2020-21. L’acquisition de Walker pendant l’intersaison n’a pas porté ses fruits et bien qu’Evan Fournier ait atteint le plus grand nombre de trois qu’un Knick ait jamais atteint en une saison, son intégration dans l’équipe n’était pas parfaite.

Image:

Le garde des New York Knicks Immanuel Quickley dribble devant l’attaquant des Raptors de Toronto Precious Achiuwa lors d’un affrontement joué en avril 2022





La seule raison pour laquelle cette note n’était pas inférieure est que nous avons vu RJ Barrett continuer à devenir une option de notation principale, Obi Toppin et Immanuel Quickley ont montré des éclairs prometteurs tout au long de la saison avec Quentin Grimes et Jericho Sims ressemblant à des vols avec les 25e et 58e choix en le brouillon, respectivement.

Évaluer l’intersaison pour le Knicks

Image:

Les New York Knicks participaient au tirage au sort de Donovan Mitchell avant de quitter l’Utah Jazz pour rejoindre les Cleveland Cavaliers.





Le principal sujet de discussion avant l’intersaison était ce que les Knicks feraient avec Julius Randle. La signature des Knicks Jalen Brunson était le secret le moins bien gardé de la NBA, mais l’ajouter à la liste a donné aux Knicks une autre bouche à nourrir offensivement. Il sera intéressant de voir si l’utilisation de Randle chute à la suite de la signature de Brunson et si nous voyons Randle revenir à sa forme 2020-21. Randle a eu une saison très difficile l’année dernière et c’était parfois difficile à regarder. Un meneur de garde à Brunson pourrait soulager une partie du fardeau sur les épaules de Randle et lui permettre de s’épanouir dans un rôle moins onéreux. L’alternative est que le front office pourrait chercher à déplacer Randle pour ouvrir encore plus de minutes à Obi Toppin, la justification étant qu’il est un bien meilleur joueur complémentaire à Brunson et RJ.

Rien n’est jamais simple avec les Knicks et je ne serais pas surpris si nous voyons d’autres mouvements impliquant les joueurs vétérans et/ou Cam Reddish.

Image:

Isaiah Hartenstein a connu une saison en petits groupes pour les Clippers de Los Angeles la saison dernière et a maintenant rejoint les Knicks





Dans l’ensemble cependant, l’intersaison des Knicks a été vraiment positive. En termes de nouvelles signatures, ils ont décroché un meneur légitime à Brunson sur un contrat décroissant de 104 millions de dollars sur quatre ans. Les Knicks ont également décroché Isaiah Hartenstein qui était récemment avec les Clippers de Los Angeles pour un contrat de deux ans d’une valeur d’environ 16 millions de dollars. Hartenstein a un ensemble de compétences intrigant et bien qu’il ne soit pas nécessairement un stretch-cinq en soi, il offre de bonnes compétences en jeu et une bonne protection de la jante. Il est vraiment un chéri des statistiques avancées et certainement une option différente de Mitchell Robinson qui a signé de nouveau avec les Knicks pour quatre ans de plus.

Cependant, je suis en train d’enterrer l’avance… les Knicks ont ENFIN brisé la malédiction de Charlie Ward avec la prolongation de quatre ans de 120 millions de dollars qui a été remise à RJ Barrett – Ward a été le dernier premier tour sélectionné par les Knicks pour signer une recrue pluriannuelle. prolongation de contrat 23 ans avant Barrett. RJ a ses doutes et l’extension augmente définitivement les attentes. Mais c’est une décision solide pour une jeune aile à double sens qui a continuellement démontré sa volonté de s’améliorer et de ramener les Knicks au sommet.

Les Knicks ont échangé Kemba Walker, Nerlens Noel et Alec Burks pour créer un espace de casquette suffisant pour signer Jalen Brunson. “Big Money AB” nous manquera, il était un tireur à trois points à plus de 40% qui clôturait régulièrement les matchs des Knicks. Burks a été mal choisi par l’entraîneur-chef Tom Thibodeau en tant que meneur de départ pendant une grande partie de la saison dernière, ce qui n’a pas été une expérience particulièrement réussie. Mais Burks a définitivement été un contributeur positif pendant son séjour à New York, prenant souvent le relais tard dans les matchs.

Noel a également eu des moments et a joué de grosses minutes dans la course des Knicks aux séries éliminatoires l’avant-dernière saison. Il a été blessé pendant une grande partie de l’année dernière, ce qui nous a permis de voir Jericho Sims qui verra sans aucun doute des minutes cette saison également.

Image:

Taj Gibson a été appelé pendant qu’il jouait pour les New York Knicks et a conquis le cœur et l’esprit des fans au Madison Square Garden





Enfin, une mention spéciale au Taj Gibson. Je ne connais pas un seul fan des Knicks qui ait quelque chose de négatif à dire sur lui et il était le deuxième meilleur joueur des Knicks lors des séries éliminatoires en 2020-21. Taj arrive à la fin de sa carrière de joueur et il n’allait pas obtenir beaucoup de minutes cette année pour les Knicks et donc un passage aux Wizards de Washington était logique. Cela ne me surprendrait pas si nous voyions Taj revenir à New York en tant qu’entraîneur à l’avenir.

Oh, et ce serait négligent de ma part de ne pas mentionner Donovan Mitchell qui était fortement lié à un déménagement à New York cette intersaison. Mitchell a finalement été échangé aux Cleveland Cavaliers suite à une rupture des négociations entre le Jazz et les Knicks. Est-ce que je pense que Mitchell est vraiment bon? Sans aucun doute. Est-ce que je le voulais sur les Knicks ? Bien sûr, les Knicks ont besoin de plus de talent. Mais, est-ce que je voulais que la hiérarchie des Knicks appuie sur la gâchette d’un échange pour Mitchell qui comprenait trois choix de premier tour non protégés ET RJ Barrett ou une combinaison des jeunes joueurs ? Certainement pas. L’accord est parfaitement logique pour les Cavaliers. Ils ont fait les séries éliminatoires l’année dernière et ils peuvent ajouter Mitchell à un jeune groupe passionnant comprenant Darius Garland, Isaac Okoro, Evan Mobley et Jarrett Allen. Alors qu’avec les Knicks, il y avait un risque important que même avec Mitchell, les Knicks auraient pu abandonner un choix de loterie et ce n’était pas le bon moment pour faire ce type de mouvement.

Points à noter du repêchage de la NBA 2022

Comme détaillé ci-dessus, les Knicks ont cherché à utiliser le repêchage cette saison pour éloigner Kemba Walker, Nerlens Noel et Alec Burks, tout en continuant à stocker des actifs pour un futur métier de star. Les Knicks ont ensuite utilisé l’espace de plafond qu’ils avaient ouvert pour acquérir Brunson.

Le seul choix des Knicks au repêchage était Trevor Keels de Duke. Il n’a pas réussi à mettre le feu à la Summer League, mais il a été choisi comme un projet plutôt qu’un joueur qui allait intervenir et obtenir des minutes immédiatement.

Les objectifs des Knicks pour la saison prochaine

Image:

Julius Randle en action pour les New York Knicks – l’écrivain Martin Haisley espère qu’il pourra retrouver sa forme de la saison précédente où il a remporté le NBA Most Improved Player Award





Les objectifs de la saison devraient être de se qualifier pour les séries éliminatoires, ce qui n’est pas une tâche facile compte tenu de la compétitivité de la Conférence Est. Mais les Knicks ont maintenant un garde principal légitime à Jalen Brunson et je pense que nous voyons RJ Barrett avoir une saison All-Star. Si les Knicks peuvent relancer Julius Randle et que certains des jeunes joueurs peuvent devenir des contributeurs fiables, ils pourraient constituer une surprise.

Il y a certainement de l’optimisme dans la base de fans des Knicks alors que nous attendons avec impatience la saison 2022-23. Les Knicks ont le meilleur meneur de jeu qu’ils aient eu depuis un certain temps sur leur liste et un certain nombre de jeunes joueurs intrigants qui ont montré des éclairs de ce dont ils sont capables. Il n’y a aucune garantie que tout s’emboîte – et avouons-le, ce n’est pas le cas depuis une grande partie des 20 dernières années – cependant, il y a certainement des raisons d’être optimiste.

Espérons que cela se traduira par plus d’après-saison à New York.

Trois pronostics pour la saison à venir…