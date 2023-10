New York interdit l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans les écoles

ALBANY – Le ministère de l’Éducation de l’État a interdit l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale dans les écoles publiques.

La décision annoncée la semaine dernière interdit aux écoles de New York d’acheter ou d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale (FRT), bien que les écoles puissent décider d’utiliser ou non une autre technologie d’identification biométrique (BIT), à condition qu’elles prennent en compte les implications en matière de vie privée, les droits civils, l’efficacité et contribution parentale.

Cela fait suite à un rapport du Bureau national des services informatiques publié en août, qui examinait l’utilisation de la technologie.

En 2021, la législature de l’État a adopté un projet de loi visant à modifier la loi d’État sur la technologie afin d’interdire l’utilisation de la technologie jusqu’à ce que le ministère de l’Éducation de l’État évalue l’utilisation du FRT dans les écoles primaires et secondaires publiques et non publiques.

Selon le rapport, l’utilisation du FRT a rapidement gagné en popularité aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Il a été constaté que même si le FRT pouvait être utile pour lutter contre les problèmes de sécurité des visiteurs des écoles, il n’était pas approprié pour une utilisation sur les élèves. Par exemple, les écoles publiques doivent avoir des soupçons raisonnables de comportement inapproprié de la part d’un élève avant de procéder à une perquisition. L’utilisation de BIT violerait les attentes raisonnables de l’étudiant en matière de vie privée.

Le rapport note que la technologie présente également traditionnellement un taux plus élevé de faux positifs pour les personnes de couleur, les personnes non binaires et transgenres, les femmes, les personnes âgées et les enfants. Pour cette raison, l’utilisation de cette technologie pourrait violer les lois sur les droits civils.

Dans une déclaration publiée avec la décision, la commissaire à l’éducation de l’État, Betty Rosa, a noté que « les sérieuses préoccupations entourant l’utilisation du FRT ne l’emportent pas sur les avantages revendiqués ».

L’Institut national de la police, anciennement la Fondation nationale de la police, a noté dans un rapport de 2021 que la plupart des incidents de violence à l’école proviennent d’élèves actifs, et que le FRT serait donc impuissant à les empêcher.

Education Week rapporte qu’il y a eu au moins 30 fusillades dans des écoles cette année et qu’il y a eu 174 fusillades dans des écoles depuis 2018. La fusillade dans une école primaire la plus meurtrière a eu lieu à l’école primaire de Sandy Hook en 2012 et a entraîné la mort de 20 élèves et six adultes.

Le sénateur d’État James Tedisco, R-Glenville, est un membre éminent du comité sénatorial de l’éducation de l’État. Le républicain a qualifié cette détermination d’« hypocrite » et a déclaré qu’il soutenait des approches telles que les détecteurs de métaux et la police armée ou la sécurité dans les écoles.

« Pourquoi ne peuvent-ils pas avoir le même système de sécurité que nous avons au Capitole de l’État », a-t-il demandé. « C’est le siège du gouvernement. Je ne les ai jamais entendu critiquer les armes dans les couloirs avec les forces de l’ordre, les détecteurs de métaux, les caméras vidéo, la préparation en cas d’urgence lorsque quelque chose tourne mal. Mais dans les écoles, vous ne pouvez pas faire cela, vous pouvez protéger nos enfants de cette façon. Vous savez, le temps presse lorsque la violence va être perpétrée contre notre population la plus vulnérable à l’avenir.