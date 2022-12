New York interdit aux animaleries de vendre des chiens, des chats et des lapins

La législation a déclenché un affrontement passionné à Albany entre les partisans des droits des animaux et l’industrie des animaleries, qui se sont opposés avec véhémence au projet de loi, arguant qu’il les mettrait effectivement en faillite. L’industrie a soutenu que l’interdiction entraînerait également une chaîne de conséquences imprévues qui rendraient plus difficile pour les New-Yorkais d’obtenir un animal de compagnie et conduiraient potentiellement à un marché souterrain des animaux de compagnie.

Une coalition de propriétaires d’animaleries – People United to Protect Pet Integrity, ou PUPPI – a déclaré que l’interdiction générale nuirait injustement aux animaleries responsables vendant des chiots élevés avec soin et ne ferait pas grand-chose pour fermer les installations d’élevage commerciales, dont la plupart sont fermées. -d’État. L’industrie a fait valoir que la plupart des éleveurs commerciaux élevaient des animaux de compagnie sans cruauté, mais que les groupes de défense des droits des animaux distinguaient les mauvais acteurs, dont certains ont fait l’objet de poursuites et d’enquêtes, pour diaboliser l’ensemble du secteur de l’élevage.

“En mettant fin aux animaleries locales agréées et réglementées, vous supprimerez les personnes qui contrôlent les éleveurs, assurerez la santé des animaux nouvellement hébergés avec des vétérinaires établis et garantirez le succès d’une nouvelle famille d’animaux de compagnie”, a déclaré Jessica Selmer, présidente de PUPPI. dans une déclaration plus tôt cette semaine qui a exhorté Mme Hochul à opposer son veto au projet de loi.

Les démocrates qui contrôlent la législature de l’État d’Albany ont adopté le projet de loi en juin avec un rare soutien bipartisan, mais il n’était pas clair si Mme Hochul, une collègue démocrate, signerait le projet de loi.

Après des jours de négociations à huis clos ce mois-ci, le gouverneur a finalement accepté de soutenir le projet de loi, mais avec quelques modifications destinées à atténuer le coup économique porté aux animaleries, célèbres pour leurs vitrines attrayantes de chiots vendus pour des milliers de dollars.