New York interdit à tous les mineurs de pouvoir se marier

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a signé cette semaine une loi portant à 18 ans l’âge du consentement au mariage dans l’État, interdisant à tous les mineurs de se marier.

« Cette administration s’est battue pour mettre fin avec succès au mariage des enfants à New York, et je suis fier de signer cette législation pour renforcer nos lois et protéger davantage les enfants vulnérables contre l’exploitation », a déclaré Cuomo dans un communiqué de presse jeudi après avoir signé la législation.

« Les enfants devraient être autorisés à vivre leur enfance », a-t-il ajouté.

Cuomo a signé en 2017 une législation qui a relevé l’âge du consentement au mariage de 14 à 18 ans. Mais la législation autorisait les jeunes de 17 ans à se marier avec « le consentement parental et judiciaire ».

La sénatrice de l’État Julia Salazar, qui a parrainé la nouvelle législation au Sénat de New York, a remercié Cuomo d’avoir promulgué le projet de loi «pour enfin interdire le mariage des enfants sans exceptions à New York».

« Quel que soit leur niveau de maturité, les mineurs n’ont pas les droits légaux suffisants et l’autonomie dont ils ont besoin pour les protéger s’ils concluent un contrat de mariage avant de devenir adultes. La grande majorité des mineurs qui contractent un mariage sont des adolescentes, et se marier avant l’âge adulte a souvent conséquences pour eux », a-t-elle déclaré dans le communiqué de jeudi.

La législation entrera en vigueur 30 jours après son entrée en vigueur. Il inflige une amende et une accusation de délit à ceux qui délivrent des licences de mariage à des personnes de moins de 18 ans.

New York n’est que le sixième État du pays à interdire les mariages impliquant un mineur.

Le gouverneur de Rhode Island, Daniel McKee, a signé le mois dernier une loi interdisant les mariages à toute personne de moins de 18 ans. Le Delaware, le Minnesota, le New Jersey et la Pennsylvanie interdisent tous aux mineurs de se marier.

Près de 300 000 personnes de moins de 18 ans étaient légalement mariées aux États-Unis entre 2000 et 2018, selon une étude d’Unchained at Last, une organisation qui milite contre les mariages forcés et les mariages d’enfants et a été citée par Salazar dans le communiqué de jeudi.

Presque tous les mineurs de l’étude avaient 16 ou 17 ans, même si certains n’avaient que 10 ans. La plupart des enfants étaient mariés à des hommes adultes ayant en moyenne quatre ans de plus qu’eux.