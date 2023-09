New York frappée par des crues soudaines, paralysant le système de métro

Les pluies ont mis fin à l’un des mois de septembre les plus humides jamais enregistrés à New York, avec 349 millimètres de pluie tombés au cours du mois vendredi à 11 heures du matin, et d’autres sont en route, a déclaré Dominic Ramunni, prévisionniste du National Weather Service. Le record absolu a été atteint en 1882, avec une chute de 427 mm en septembre.

Patti Zhang, 43 ans, travailleuse sociale de New Hyde Park, près de la frontière entre New York et le comté de Nassau à Long Island, vit au coin de l’école primaire fréquentée par ses trois enfants. La famille a bravé le temps et s’est rendue à l’école à pied vendredi matin.

Mohammed Doha, un ouvrier du bâtiment de 52 ans qui vit dans un appartement de deux chambres au rez-de-chaussée à The Hole, un quartier bas à la frontière entre Brooklyn et le Queens, a éclaboussé sa cuisine en sandales.

Dans le New Jersey voisin, Hoboken, une ville située juste en face du fleuve Hudson et du sud de Manhattan, a déclaré l’état d’urgence, toutes les routes du sud menant à la ville, sauf une, étant sous l’eau.

Le déluge de vendredi fait suite à une série de fortes averses et de vents violents le week-end dernier provoqués par les restes de la tempête tropicale Ophelia. Cette tempête a dévasté la ville de New York et provoqué des pannes de courant généralisées en Caroline du Nord, en Virginie, en Pennsylvanie et dans le New Jersey.

À New York, les pluies intermittentes de cette semaine ont encore saturé le sol, créant des conditions propices aux crues soudaines.

Reuters



