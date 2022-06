New York fait face à une nouvelle vague de banlieue, prête ou non, selon une étude

Le passage des trajets quotidiens causé par la pandémie a laissé des sièges vides dans les trains et les bus autrefois bondés amenant les navetteurs du New Jersey à New York. Mais ces conditions de surpeuplement reviendront et pourraient s’aggraver au cours de la prochaine décennie à mesure que la population de la région augmentera et que de plus en plus d’employeurs rappelleront les travailleurs à leurs bureaux, a conclu une nouvelle étude.

Même si le travail à domicile quadruple par rapport aux niveaux prépandémiques, il y aurait toujours plus de navetteurs s’entassant dans les trains et les bus pour traverser la rivière Hudson depuis le New Jersey certains jours de semaine qu’en 2019, selon l’étude, qui devrait être publiée mercredi par le Association du plan régional.

L’étude intervient à un moment charnière pour le plan longtemps retardé d’ajouter un tunnel ferroviaire sous l’Hudson – un projet tentaculaire de 30 milliards de dollars qui a pris de l’ampleur et un soutien politique, mais qui a encore besoin d’un financement étatique et fédéral.