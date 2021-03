New York peut commencer à vacciner les personnes de 30 ans et plus mardi et rendra tous les résidents de 16 ans et plus éligibles à recevoir un vaccin contre le coronavirus le 6 avril, dépassant l’objectif du président Biden de rendre chaque adulte éligible à un vaccin d’ici le 1er mai, le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé lundi.

New York était l’un des rares États à ne pas avoir encore fixé de calendrier pour l’admissibilité universelle des adultes depuis la demande de M. Biden de le faire.

Bien que M. Cuomo ait progressivement assoupli les critères d’éligibilité au vaccin au cours du mois dernier, il a exprimé sa réticence la semaine dernière à fixer une date cible spécifique pour supprimer les exigences de l’État. Le gouverneur a déclaré qu’il ne voulait pas esquisser un calendrier pour une vaccination plus répandue jusqu’à ce qu’il soit plus confiant que New York aurait un approvisionnement suffisant en vaccins pour sa population.

« Je veux juste m’assurer que les prévisions d’allocation que nous obtenons du gouvernement fédéral sont correctes, franchement », a déclaré M. Cuomo lors d’une conférence de presse la semaine dernière. «Je ne veux pas dire:« Nous allons ouvrir jusqu’à 30 ans dans trois semaines », puis quelque chose se passe avec l’allocation.»