New York était autrefois une ville de stars du basket. Comment d’anciens joueurs espèrent en faire à nouveau un foyer

Kemba Walker est un champion NCAA et quatre fois All-Star de la NBA. Il est également un produit du Bronx. Ces deux choses, selon lui, sont inextricablement liées.

Walker, qui a pris sa retraite du basket-ball professionnel en juillet et a rejoint l’équipe d’entraîneurs des Charlotte Hornets, est l’une des dernières grandes stars du basket-ball de New York. La ville produisait autrefois des joueurs de basket-ball en masse, mais ce pipeline s’est réduit à un filet au cours de la dernière décennie.

La ville a encore du talent, mais il quitte les cinq arrondissements à un âge plus précoce. Si Walker est resté à New York avant de partir pour l’Université du Connecticut, son parcours n’est plus la norme.

« Cela a changé au fil des années », a déclaré Walker.

La Power Memorial Academy, qui a produit des grands noms comme Kareem Abdul-Jabbar et Len Elmore, a fermé ses portes en 1984. Le lycée Rice de Harlem, où Walker et d’autres anciennes stars universitaires ont étudié, a fermé ses portes en 2011. Certains des meilleurs joueurs de la région ont afflué vers les écoles de la Nouvelle-Angleterre et du New Jersey.

Cole Anthony, arrière des Orlando Magic, a quitté Archbishop Molloy dans le Queens pour rejoindre la Oak Hill Academy en Virginie. Taj Gibson, ailier des Detroit Pistons, a quitté Brooklyn pour rejoindre Stoneridge Prep en Californie. Mo Bamba, pivot des Philadelphia 76ers, a quitté le Bronx pour rejoindre la Westtown School en Pennsylvanie.

« Il y a encore des joueurs qui viennent de New York, mais le problème est qu’ils sont nombreux à partir », a déclaré Ron Naclerio, entraîneur principal du lycée Benjamin N. Cardozo dans le Queens et entraîneur d’école publique le plus titré de l’histoire de New York. « Je déteste que cela arrive », a-t-il ajouté.

Naclerio et d’autres, comme Gibson, cherchent des solutions. Deux New-Yorkais veulent faire de New York un nouveau foyer du basket-ball.

Griffin Taylor et Jared Effron ont lancé Le programme L’objectif est de rendre le basket-ball de New York suffisamment bon pour que les joueurs prometteurs n’aient pas besoin de partir. Leur objectif est de transformer un entrepôt vide dans le quartier de Greenpoint à Brooklyn en un centre pour jeunes ultramoderne avec un terrain de taille normale et une salle de musculation adjacente, en espérant que cela aidera.

« Statistiquement et en termes de réputation, New York ne produit plus autant de talents qu’avant », a déclaré Taylor, « et donc ce que Jared et moi voulions vraiment résoudre, c’est le pourquoi. »



Taylor et Effron ont grandi dans l’ombre des New York Knicks et des équipes de l’Université St. John’s des années 1990. Le sport a toujours fait partie de l’ADN de la ville et a donné naissance à certains des meilleurs joueurs amateurs et professionnels de l’histoire, de Lew Alcindor à Kenny Anderson en passant par Stephon Marbury.

Le Madison Square Garden est peut-être toujours connu comme la Mecque du sport, mais la ville elle-même n’est plus considérée comme l’épicentre par certains.

Les programmes universitaires de la région ont connu des difficultés. La récente renaissance des Knicks a mis fin à deux décennies de dysfonctionnement et de défaites, mais l’équipe de 2023-24 n’a pas réussi à mettre fin à la sécheresse de 51 ans de la franchise après avoir perdu contre les Indiana Pacers en demi-finale de la Conférence Est. La scène des lycées a régressé et la ville a vu ses talents s’exfiltrer. De 2020 à 2023, selon 247 Sports, il n’y a pas eu une seule recrue du top 50 provenant d’un lycée de New York.

« Il y a vraiment un fossé entre le circuit payant et le circuit AAU », a déclaré Effron, cofondateur et président du programme. « Je pense qu’il y a une raison importante pour laquelle nous n’avons pas réussi à développer les enfants : parce que nous ne mélangeons pas ce monde. Je ne sais pas si c’est un problème national, mais je le vois clairement ici à New York. »

Gibson, qui a grandi dans le célèbre programme AAU des New York Gauchos, a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix que de partir. Gibson a déclaré que ses entraîneurs étaient ceux qui l’ont convaincu, lui et sa mère, de partir sur la côte ouest avant sa deuxième année de lycée parce qu’ils pensaient qu’il avait besoin de changer d’environnement par rapport à l’endroit où il avait grandi. Lorsqu’il est arrivé en Californie, d’abord à Stoneridge Prep puis à Calvary Christian, il a eu le sentiment d’avoir atterri dans un tout autre écosystème de basket-ball.

« Je suis sur le terrain et je vois que c’est un style de vie différent », a déclaré Gibson. « Ces gars se préparent déjà à aller chez les pros. La façon dont se sont déroulés les entraînements, la façon dont les gars les ont menés. Je ne sais pas si c’était à cause de la météo… c’était juste une atmosphère différente. »

Rod Strickland, originaire du Bronx, qui a joué pour les Knicks et est aujourd’hui entraîneur principal à l’université de Long Island, a ajouté : « Tout comme la NBA est devenue mondiale, notre pays, les États-Unis, a en quelque sorte rattrapé son retard. »

Strickland était un produit typique de la ville de New York, un meneur rapide comme l’éclair avec un bon jeu et un bon flair. Il a déclaré que la ville avait l’habitude de créer des joueurs d’un certain type.

Naclerio estime que c’est parce qu’il n’y a plus assez de places pour les jeunes joueurs dans la ville et que lorsqu’ils le font, ils travaillent avec des entraîneurs plutôt que dans des matchs de compétition. Une solution suggérée par Naclerio est de construire davantage de terrains intérieurs de haut niveau. Il n’a rien contre les doubles cerceaux que l’on trouve dans les parcs de New York.

Le programme tente de combler cette lacune en proposant justement cela. Il s’est développé lentement. Taylor et Effron ont intégré le programme fin 2021 et ont commencé à recruter des partenaires en avril 2022. Le printemps dernier, ils ont quitté leur emploi à temps plein et se sont pleinement engagés à faire décoller le programme. Au début, il a organisé plusieurs événements amateurs dans la région métropolitaine, attirant certains des meilleurs joueurs de lycée de l’État et du New Jersey voisin.

L’hiver dernier, le programme a signé un bail pour son premier espace physique, un entrepôt de 12 500 pieds carrés dans le quartier de Greenpoint à Brooklyn, non loin de l’East River, qui devrait accueillir certains des talents de la ville. Il est également prévu qu’un jour il hébergera ses équipes. Ils ont également réuni un groupe d’investisseurs – dont Walker, Chris Mullin et Carmelo Anthony – qui croient qu’il faut garder les meilleurs jeunes joueurs de New York dans la ville et les aider à grandir, comme ils l’ont fait.

Taylor et Effron espèrent utiliser le programme comme un moyen d’aider les joueurs émergents à disposer d’un espace et d’équipements pour développer leurs compétences. Leur installation servira d’académie de développement et pourrait également éventuellement conduire à un programme de basket-ball. Le duo a jusqu’à présent levé un peu plus de 4 millions de dollars auprès d’investisseurs, a déclaré Taylor, avec l’objectif de lever 6 millions de dollars au total. Roc Nation est un investisseur, tout comme JJ Redick, Miles McBride et Moe Harkless.

Le programme NYC s’est appuyé sur Ross Burns, un entraîneur de joueurs de la NBA, pour concevoir son programme sur le terrain. Il embauchera des entraîneurs et des instructeurs qui ont tous au moins joué au basket-ball universitaire pour le mettre en œuvre. Le champion NBA et commentateur du Hall of Fame Kenny Smith servira de conseiller, tout comme Chad Babel, joueur de base et l’entraîneur de longue date des lycées de la Nouvelle-Angleterre John Carroll.

Le programme proposera des formules d’adhésion annuelles et prévoit également d’offrir des bourses d’études par le biais d’une fondation caritative pour les enfants. L’ouverture de l’établissement est prévue d’ici juin 2025, a déclaré Taylor.

L’équipe prévoit de mettre sa salle de sport à la disposition des équipes AAU de la ville et souhaite devenir une option de choix pour les équipes et les joueurs de la NBA et de la WNBA qui ont besoin d’un espace pour s’entraîner lorsqu’ils sont en ville pendant la saison ou hors saison. Taylor et Effron espèrent également avoir leurs propres équipes de garçons et de filles, avec le circuit EYBL de Nike comme destination.



« Il n’y a rien de mieux que de pouvoir s’entraîner et de regarder un pro s’entraîner et de l’imiter », a déclaré Mullin. « Si cela peut devenir une réalité, il s’agit de transmettre vos connaissances, vos habitudes de travail quotidiennes et ce genre de choses à la jeune génération. C’est vraiment ainsi que vous influencez et impactez, vous savez, les gens qui sont derrière vous. »

Mullin, qui a fréquenté le lycée Power Memorial à Manhattan puis le lycée Xaverian à Brooklyn, a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’impression de devoir partir. Il est resté à New York et a brillé à St. John’s avant de se construire une carrière NBA au Temple de la renommée.

Gibson souhaite redonner de l’importance au basketball et combler les lacunes qui ont entravé la scène du basket au cours des dernières décennies. Il pense qu’il faudra que toute la communauté se rassemble à nouveau.

Il y a de l’espoir, et la conviction, chez lui et chez d’autres, qu’il est possible de ramener New York à son état d’origine, même si cela sera difficile.

« New York City est New York City, donc il y a toujours une possibilité », a déclaré Strickland. « Vous ne pouvez pas me dire qu’il n’y a pas de talent. »

Anthony a grandi dans le quartier de Red Hook à Brooklyn avant de déménager à Baltimore à l’âge de 8 ans. L’environnement qu’Anthony voit maintenant alors qu’il guide son fils, le garde quatre étoiles Kiyan Anthony, à travers l’écosystème du basket-ball amateur, est celui qu’il veut aider.

« J’ai vu de mes propres yeux comment l’accès aux meilleurs gymnases, à la formation et au coaching peut accélérer le développement », a déclaré Anthony dans un communiqué. L’Athlétique. « Être en mesure de fournir un espace de terrain accessible, un encadrement et une formation d’élite sous un même toit aux enfants de toute la ville ne peut qu’améliorer le vivier de talents collectif en provenance de New York.

« Et si nous pouvons garder nos enfants les plus talentueux à la maison au lieu de les laisser partir plus jeunes pour aller dans des écoles dans d’autres États et marchés, ce sera une victoire pour New York sur toute la ligne. »

Taylor et Effron ont déjà un plan pour l’avenir. Si tout se passe comme ils l’espèrent, il y a aussi de la place pour la croissance. Le programme possède les droits aériens sur son site actuel et peut développer son activité actuelle d’un seul étage. À terme, les décideurs pourraient également étendre leurs activités à d’autres grandes villes de la côte Est.

Walker est le dernier produit du système scolaire de New York à avoir intégré une équipe All-Star ; sa dernière apparition remonte à 2020. Walker pense qu’il n’aurait pas pu arriver à ce stade s’il n’avait pas seulement grandi à New York, mais y avait également construit sa carrière. Il espère que le programme pourra ouvrir cette voie à d’autres.

« J’aimerais que la même chose se produise pour la prochaine génération d’enfants », a déclaré Walker. « J’ai l’impression que beaucoup d’enfants ne restent pas en ville pour poursuivre leur carrière de basketteur. Je pense que cela pourrait être l’occasion de les inciter à rester et de leur donner un endroit où aller pour se sentir en sécurité et s’améliorer. »

