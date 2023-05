New York établit un nouveau record d’électricité produite par l’énergie solaire

La semaine dernière, New York a produit environ 20 % de son électricité à partir de l’énergie solaire, un record pour l’État.

Selon le Opérateur de réseau indépendant de New York, qui gère le réseau électrique de l’État, une combinaison d’installations résidentielles et commerciales a généré 3 330 mégawatts d’électricité entre midi et 13 heures le 18 mai.

Cela suffit pour alimenter en électricité entre 2,7 et 3,4 millions de foyers.

L’énergie solaire derrière le compteur, qui est générée et utilisée sur place, représentait 3 200 mégawatts. L’énergie solaire à l’avant du compteur, qui retourne dans le réseau, ne représentait que 130 mégawatts.

« New York est l’un des marchés solaires les plus robustes des États-Unis avec des programmes tels que NY-Soleil entraînant une croissance significative dans tout l’État », a déclaré Doreen Harris, présidente de la New York State Energy Research and Development Authority, dans un communiqué.

Harris a déclaré que l’étape de mardi avait rapproché l’État de la réalisation des critères de référence fixés dans la loi climatqui exige que 70 % de l’énergie provienne de sources à zéro émission d’ici 2030 et 100 % d’ici 2040.

NY-Sun offre certaines des meilleures incitations fiscales pour les panneaux solaires aux États-Unis, les résidents pouvant bénéficier d’un crédit d’une valeur de 25 % du coût de leur système, jusqu’à 5 000 $.

Dans le Association de l’industrie de l’énergie solaireSelon le classement des marchés solaires des États cette année, New York était classée 10e, avec 4 259 mégawatts d’énergie solaire installés et 711 327 foyers alimentés par des panneaux solaires.

Continuer à lire: Comment les panneaux solaires peuvent ajouter des milliers à la valeur de votre maison