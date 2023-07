New York et Toronto proches de la pire qualité de l’air au monde

La fumée enveloppe l’horizon du bas de Manhattan et du One World Trade Center alors que le soleil se lève à New York le 30 juin 2023, vu de Jersey City, New Jersey.

Quatre des cinq villes avec la pire qualité de l’air au monde se trouvent en Amérique du Nord, y compris New York, une sombre distinction alimentée par des incendies de forêt dévastateurs à travers le Canada qui ont envoyé de l’air enfumé à travers le continent, selon les données suivies par IQAir.

La ville de New York a désormais la deuxième pire qualité de l’air au monde avec un indice de qualité de l’air enregistré de 162, juste derrière Jakarta.

Toronto et Montréal se classent aux 3e et 4e rangs, avec un IQA de 155 et 153, respectivement.

Tout ce qui dépasse un IQA de 150 est considéré comme de l’air « malsain ».

La cinquième ville classée, Washington, DC, se trouve à des centaines de kilomètres de l’endroit où les incendies de forêt canadiens continuent de faire rage. Là-bas, la qualité de l’air est légèrement meilleure que dans les trois autres villes nord-américaines de la liste, avec un IQA de 122. Ce nombre est considéré comme « malsain pour les groupes sensibles ».

Les incendies de forêt au Canada ont brûlé pendant des semaines, avec une chaleur et une sécheresse record provoquées par le changement climatique créant des conditions propices à une activité de feu de forêt plus longue et plus intense, recherche a montré.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a averti les citoyens que la qualité de l’air potentiellement dangereuse reflétait une sombre distinction pour les résidents de l’État. « Ce n’est pas quelque chose dont nous parlons pour les générations futures », a déclaré Hochul lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine. « Nous sommes vraiment la première génération à ressentir les effets réels du changement climatique. »

– Cat Clifford de CNBC a contribué à ce rapport.