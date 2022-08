New York et la capitale américaine luttent pour traiter les migrants envoyés par les dirigeants républicains du sud

Les responsables de New York et de Washington, DC, ont du mal à faire face à un afflux de migrants qui ont été spécifiquement transportés par bus vers leurs villes sur ordre des dirigeants républicains du Texas et de l’Arizona.

Plus de 7 000 migrants ont été transportés par bus du Texas vers la capitale américaine depuis avril, dans le cadre d’une initiative du gouverneur Greg Abbott visant à faire pression sur le président démocrate Joe Biden au sujet des politiques frontalières.

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a envoyé environ 1 500 personnes de son état à Washington, DC

Plus récemment, Abbott a également commencé à transporter des migrants par bus à New York. Abbott brigue un troisième mandat de gouverneur du Texas lors des élections de mi-mandat de novembre et tente de motiver les électeurs républicains par des actions décisives en matière d’immigration.

Des migrants du Texas arrivent à la gare routière de Port Authority à New York le 17 août. (Jeenah Moon/Associated Press)

Environ 85 à 90% des migrants arrivant à DC par bus continuent vers d’autres destinations américaines en quelques heures ou quelques jours, selon des bénévoles qui les assistent.

Certains des arrivants ont traversé la frontière américano-mexicaine sans famille ni destination américaine, alarmant les maires démocrates de Washington et de New York alors que les migrants se tournent vers les ressources de la ville et les bénévoles pour les services essentiels.

“S’il n’y a pas de solution permanente, ces familles vont être coincées dans les limbes”, a déclaré Ashley Tjhung, une bénévole qui aide les migrants à Washington.

La US Border Patrol a procédé à plus de 1,8 million d’arrestations de migrants entrant illégalement aux États-Unis au cours de l’exercice 2022, qui a débuté le 1er octobre 2021 – le nombre le plus élevé jamais enregistré, bien qu’il comprenne certains qui ont traversé à plusieurs reprises.

Politique COVID-19 toujours en vigueur à la frontière

L’administration de Donald Trump a invoqué une ordonnance sanitaire rarement utilisée en mars 2020 alors que la pandémie de coronavirus commençait à faire rage. L’autorité du titre 42 refuse aux migrants la possibilité de demander l’asile et d’être dirigés vers le système des réfugiés, ce qui, selon les démocrates, encourage les tentatives répétées d’entrer aux États-Unis, même si les migrants ont déjà été renvoyés.

Le gouverneur Greg Abbott est vu lors d’une conférence de presse le 6 avril à Weslaco, au Texas, où il a annoncé son intention de fournir aux migrants arrivant à la frontière américano-mexicaine des charters de bus à Washington, DC. Cette décision équivaut à une raillerie contre le président Joe Biden et le Congrès. sur ce que le gouverneur républicain appelle un échec du gouvernement fédéral à arrêter le flux de migrants. (Joel Martinez/Le Moniteur/Associated Press)

La plupart des Mexicains et des Centraméricains sont renvoyés rapidement au Mexique en vertu des restrictions COVID en place à la frontière, mais des centaines de milliers de migrants – dont beaucoup du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua et de Colombie – ont été autorisés à entrer dans le pays en partie parce que le Mexique refuse d’accepter retours de certaines nationalités.

L’administration Biden a prévu de mettre fin au titre 42 à partir de juin, mais un juge fédéral, en réponse à une action en justice lancée par 24 États, principalement dirigés par des gouverneurs républicains, a bloqué le plan.

Le gouverneur Abbott a déclaré que d’autres villes éloignées de la frontière devraient partager le fardeau de l’accueil des migrants et accuse les politiques du président Biden d’encourager les transgresseurs. Le Texas et l’Arizona ont tous deux dépensé plusieurs millions de dollars pour les efforts de bus, selon des informations et des données de l’Arizona.

La mairesse de Washington, DC, Muriel Bowser, a demandé au Pentagone à deux reprises au cours des deux derniers mois de déployer des troupes militaires pour aider les migrants, mais a été refusée les deux fois.

En réponse lundi à la deuxième demande de Bowser, le Pentagone a déclaré que la Garde nationale du district de Columbia n’avait pas la formation appropriée et que les organisations à but non lucratif semblaient avoir la capacité de gérer la situation.

Le bureau du maire Bowser n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ces dernières semaines, les responsables de la ville de New York ont ​​​​également fait face à de nouveaux arrivants de migrants, dont certains ont quitté Washington, et cherchent à louer des milliers de chambres d’hôtel pour les futurs arrivants, selon le ministère des Services sociaux.

Les responsables des deux villes ont du mal à résoudre la myriade de problèmes auxquels les nouveaux arrivants sont confrontés, du logement et des soins de santé à la scolarisation des enfants.

Inquiétudes pour les mois à venir

Depuis leur arrivée fin juillet, le couple colombien Noralis Zuniga et Juan Camilo Mendoza séjournent dans un Hampton Inn, l’un des deux hôtels utilisés par la capitale nationale pour héberger une cinquantaine de familles de migrants. Les familles, dont beaucoup viennent du Venezuela, reçoivent trois repas par jour et un abri essentiel.

Zuniga et Mendoza, qui sont avec leur fille d’un an, veulent consulter un avocat spécialiste de l’immigration avant de décider de demander l’asile aux États-Unis. Ils ont déclaré à Reuters qu’ils étaient profondément reconnaissants d’avoir la possibilité de rester dans les chambres d’hôtel, mais qu’ils avaient également rencontré des difficultés, allant du manque d’informations sur la durée de l’abri temporaire à des tâches de base comme l’installation d’un téléphone portable.

Noralis Zuniga et Juan Camilo Mendoza attendent à un arrêt de bus à Washington, DC, et consultent Google Maps pour trouver l’itinéraire qui les ramènera à l’hôtel où ils séjournent avec leur petite fille, Evangeline. Le couple colombien fait partie des plus de 7 000 migrants qui ont pris des bus gratuits du Texas à la capitale américaine depuis avril. (Léa Millis/Reuters)

Mercredi, le chancelier des écoles publiques de DC a déclaré que les enfants migrants seraient autorisés à s’inscrire dans les écoles de la ville. Jeudi, le personnel des écoles publiques s’est rendu dans les hôtels pour les inscrire, a déclaré un porte-parole du système scolaire.

Les efforts pour accueillir les migrants à Washington sont en grande partie du ressort d’une coalition ad hoc de bénévoles et d’une organisation à but non lucratif qui reçoit un financement fédéral de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

Les volontaires accueillent actuellement les bus arrivant du Texas, amènent les migrants dans les églises locales, effectuent des examens médicaux et aident à réserver des voyages vers d’autres parties des États-Unis, y compris New York.

Mais certains défenseurs disent qu’ils ont besoin de solutions à plus long terme, en particulier à l’approche des mois les plus froids et que les inquiétudes augmentent quant au fait que les migrants pourraient finir par dormir dans la rue.