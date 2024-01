New York et DC mettent fin à plus de 700 jours de sécheresse de neige avec la plus grosse tempête en 2 ans

Plus de 100 millions d’Américains sont en alerte mardi face à de dangereux refroidissements éoliens, tandis qu’un système météorologique a mis fin à des années de sécheresse due à la neige dans des villes comme New York et Washington, DC.

Les fermetures d’écoles liées aux conditions météorologiques affectent plus d’un million d’élèves dans tout le pays mardi, dans un contexte hivernal majeur de refroidissement éolien brutal, de températures record, de neige record dans certaines parties du Sud et de glace dangereuse.

Plus de 2 100 vols ont été annulés mardi après-midi, après près de 3 500 annulations lundi, selon FlightAware.

Neige du nord au sud

La neige s’est transformée en glace sur une grande partie du couloir de l’Interstate 95, et les conditions de neige et de verglas devraient persister dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre jusqu’au soir.

Le système météorologique devrait continuer de pousser vers le nord et les chutes de neige devraient cesser à New York vers 17 h HE et à Boston vers 20 h HE. Il pourrait y avoir un léger verglas accompagné de pluie verglaçante ou de bruine dans ces régions à mesure que les températures se réchauffent près du point de congélation.

Jusqu’à 6 pouces de neige sont possibles à Washington, DC et Baltimore, tandis que 1 à 4 pouces pourraient s’accumuler de New York à Boston. Le Maine pourrait se retrouver avec jusqu’à un pied de neige à certains endroits.

La sécheresse de neige a officiellement pris fin après 728 jours à Washington, DC, avec 3,4 pouces lundi, après 716 jours à Baltimore avec 4,1 pouces lundi, après 715 jours à Philadelphie avec 1,5 pouces lundi et après 701 jours à New York avec 1 pouce mardi jusqu’à présent. Une zone doit recevoir au moins 1 pouce de neige en une seule journée pour mettre fin à la sécheresse.

Amanda Andrade-Rhoades/Reuters

Les chutes de neige par effet de lac pourraient déverser 1 à 3 pieds supplémentaires à Buffalo, New York, de mercredi matin à jeudi soir.

Ailleurs, certaines parties du Tennessee comme Nashville et Knoxville ont vu jusqu’à 9 pouces de neige lundi, tandis que 3 à 5 pouces se sont accumulés dans l’ouest de la Virginie et dans le Maryland.

Des avertissements d’avalanche sont également en vigueur dans les montagnes Rocheuses du Colorado, y compris dans les stations de ski d’Aspen et de Vail, jusqu’à jeudi.

Un froid glacial dans le Sud et le Midwest

Il existe des alertes au refroidissement éolien rien que pour 100 millions d’Américains qui s’étendent à travers le centre du pays, de la frontière nord à la frontière sud.

Le refroidissement éolien – la température ressentie – était inférieur à zéro jusqu’à Dallas mardi matin.

Des températures record ont été enregistrées mardi à Tulsa, en Oklahoma (moins 2 degrés) et à Fayetteville, en Arkansas (moins 10 degrés).

George Walker IV/AP

Le minimum à Kansas City, Missouri, mardi matin était de moins 10 degrés, marquant le quatrième jour consécutif de températures atteignant moins 10 degrés ou moins dans la ville.

Les alertes de refroidissement éolien restent en vigueur jusqu’à mercredi matin pour les Grands Lacs jusqu’au Grand Sud, tandis que des avertissements de gel sévère sont en vigueur du Texas à la Floride.

Les températures devraient devenir un peu plus chaudes plus tard dans la semaine, mais resteront extrêmement froides pour beaucoup. Vendredi matin, le refroidissement éolien devrait être d’environ moins 20 degrés à Kansas City et moins 15 à Chicago.

Kent Nishimura/Getty Images

Prochaine tempête à travers le pays

Une autre tempête hivernale devrait se déplacer dans le nord-ouest du Pacifique plus tard mardi et déclencher de la pluie de Seattle à San Francisco ainsi que de la neige sur la chaîne de montagnes Cascade.

Un avertissement de tempête de verglas est en vigueur à Portland, en Oregon, pour de la pluie verglaçante dans la nuit de mardi à mercredi.

Le nouveau système devrait apporter davantage de neige dans les Rocheuses mercredi, dans les plaines du Dakota, du Nebraska et du Missouri jeudi et peut-être même à Washington, DC, d’ici vendredi.