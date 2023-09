New York est un foyer de startups technologiques après près d’une décennie d’introductions en bourse

Olivier Pomel, co-fondateur et PDG de Datadog, prend la parole lors de la conférence Dash de l’entreprise à San Francisco le 3 août 2023. Chien de données

Albert Wang, originaire de Californie, a quitté Boston pour New York avec sa femme il y a dix ans et a obtenu un emploi de chef de produit chez Chien de données qui était à l’époque une jeune startup aidant les entreprises à surveiller leurs serveurs cloud et leurs bases de données. New York comptait sa part d’investisseurs en démarrage et d’entreprises financées par du capital-risque, mais ce n’était pas un foyer d’activité technologique. La région de la baie de San Francisco était la scène technologique dominante. Sur la côte Est, Boston était mieux connue comme la plaque tournante de la technologie d’entreprise. Mais Datadog a grandi – rapidement – ​​et est devenu public en 2019, et affiche aujourd’hui une capitalisation boursière de plus de 28 milliards de dollars. Après quatre ans dans l’entreprise, Wang a quitté l’entreprise mais a choisi de rester à New York pour lancer Travaux d’ours, fournissant des logiciels aux commerciaux. La ville est totalement différente de l’endroit qu’il a rencontré à son arrivée, et vous pouvez le ressentir lorsque vous êtes dans un bar ou un restaurant, a déclaré Wang. « Maintenant, c’est extrêmement diversifié : il y a plus de gens qui créent des startups », a-t-il déclaré. Avant, « on était plutôt entouré de consultants et de banquiers, mais de plus en plus maintenant, il y a la tech ». L’introduction en bourse de Datadog a été suivie moins de deux ans plus tard par UiPath , qui développe des logiciels d’automatisation des tâches bureautiques. Ils ont tous deux été précédés par le développeur de bases de données cloud MongoDB en 2017 et plateforme e-commerce Etsy en 2015. Aucune de ces entreprises de Big Apple n’est énorme par rapport aux normes de l’industrie technologique – les capitalisations boursières varient de 9 milliards de dollars à un peu moins de 30 milliards de dollars – mais elles ont créé un écosystème qui a donné naissance à de nombreuses nouvelles startups et créé suffisamment de richesse pour transformer certains des premiers employés en investisseurs providentiels. pour la prochaine génération d’entrepreneurs. Alors que l’industrie technologique tente toujours de rebondir après une année 2022 brutale, qui a été la pire année pour le Nasdaq depuis la crise financière de 2008, les New-Yorkais sont optimistes quant à la ville qui ne dort jamais. Parmi les 50 États, New York était deuxième derrière la Californie l’année dernière, avec 29,2 milliards de dollars investis dans 2 048 startups, selon le Association nationale du capital-risque. Le Massachusetts était troisième. En 2014avant les introductions en bourse à New York, la Californie était en tête, suivie par le Massachusetts, puis par New York. Le capital annuel déployé à New York au cours des neuf dernières années a été multiplié par sept, selon les données de la NVCA. Et cela après la forte récession de l’année dernière à l’échelle du secteur. Pendant le année de collecte de fonds record de 2021les startups new-yorkaises ont reçu près de 50 milliards de dollars répartis dans 1 935 entreprises. Les entreprises californiennes ont collecté trois fois ce montant, et la Bay Area détient sa propre part de la dynamique du marché des startups. Suite au lancement de ChatGPT en novembre par OpenAI de San Francisco, la ville est devenue une Mecque pour le développement de l’intelligence artificielle. Les investisseurs ont injecté plus de 60 milliards de dollars dans les startups de la Bay Area jusqu’à présent cette année, la moitié de cet argent étant destiné aux sociétés d’IA, selon les données de PitchBook. La Californie du Nord a longtemps été le cœur de l’industrie technologique, mais Murat Bicer se souvient de ce que c’était pour les startups new-yorkaises avant le rush. En 2012, sa société basée à Boston, RTP Ventures, a présenté une liste de conditions pour un cycle de financement à Datadog, mais souhaitait la participation d’un investisseur supplémentaire. « Nous avons parlé à de nombreuses entreprises », a déclaré Bicer, qui a quitté RTP pour la société de capital-risque CRV en 2015. « À l’époque, beaucoup d’entre elles sont parties parce qu’elles ne pensaient pas qu’il était possible de créer une entreprise de logiciels d’entreprise à New York. être à Boston. » Cette dynamique a mis au défi Olivier Pomel, co-fondateur et PDG français de Datadog, qui avait construit un réseau local après avoir travaillé à New York pendant une décennie. Boston avait la scène des entreprises. Le reste de la technologie se trouvait dans la Silicon Valley. « Les sociétés de capital-risque de la côte Ouest n’investissaient pas vraiment en dehors de la côte Ouest à l’époque », a déclaré Pomel. Mais Pomel était déterminé à construire Datadog à New York. Pour que New York continue sur sa lancée, elle devra produire une série continue de succès. Ce ne sera pas facile. Le marché des introductions en bourse a enfin montré quelques signes de vie au cours de la semaine dernière après avoir été fermé pendant près de deux ans, mais l’enthousiasme des investisseurs a été atténué et il n’y a pas beaucoup de candidats évidents aux introductions en bourse dans le secteur technologique basés à New York. Les startups ont proliféré à New York pendant le boom des dot-com, mais beaucoup ont disparu dans les années 2000. Datadog, MongoDB et fournisseur d’infrastructure cloud Océan Numérique tout cela est apparu après la Grande Récession. DigitalOcean est devenu public en 2021 et a désormais une capitalisation boursière d’un peu plus de 2 milliards de dollars. Les employés de ces entreprises et même quelques-uns de leurs fondateurs ont créé de nouvelles startups à New York. Google et Force de vente font partie des employeurs de Big Tech qui ont renforcé leur présence dans la ville, permettant ainsi aux startups technologiques de trouver plus facilement des personnes possédant les compétences appropriées.. Et les investisseurs qui, pendant des décennies, avaient donné la priorité à la Bay Area se sont récemment installés à New York.

Andreessen Horowitz, GGV Capital, Index et Lightspeed Venture Partners ont étendu leur présence dans la ville en 2022. En juillet de cette année, la société la plus prisée de la Silicon Valley, Sequoia Capital, qui était le plus grand investisseur en capital-risque de MongoDB, a ouvert un bureau à New York. « Aujourd’hui, il ne fait absolument aucun doute dans mon esprit qu’il est possible de créer des entreprises fantastiques à New York », a déclaré Bicer. Eliot Horowitz, cofondateur de MongoDB en 2007 et qui construit actuellement une startup de logiciels de robotique basée à New York appelée Viampartageait ce sentiment. « La plus grande différence entre aujourd’hui et cette époque est que personne ne remet en question New York », a déclaré Horowitz. Horowitz fait partie d’un groupe croissant de fondateurs à succès qui réinjectent une partie de leurs richesses à New York. Il a soutenu LivrerZéro, une startup qui permet aux gens de commander de la nourriture dans des contenants réutilisables pouvant être retournés. L’entreprise travaille avec environ 200 restaurants et certains magasins Whole Foods à New York, au Colorado et en Californie.

Eliot Horowitz, co-fondateur de Viam et ancien co-fondateur et directeur de la technologie de MongoDB

Wainer, co-fondateur de DigitalOcean, a investi dans une startup de logiciels de collaboration Multijoueur aux côtés de Bowery Capital. Il est également soutenu Avantage, une startup de surveillance des coûts du cloud fondée par les anciens employés de DigitalOcean Brooke McKim et Ben Schaechter. Vantage, qui compte 30 employés, compte des centaines de clients, dont Bloc , Boussole et PBS, a déclaré Schaechter. Pendant ce temps, Wainer a déménagé en Floride, mais il construit sa nouvelle entreprise à New York. Avec Ben Uretsky, co-fondateur de DigitalOcean, il a lancé Bienvenue chez vous, dont la technologie permet aux gens de concevoir et de commander de nouvelles maisons en ligne. L’entreprise a plus de 47 millions de dollars de maisons en construction, a déclaré Wainer, qui visite le siège social de Welcome tous les mois ou deux. Wainer a déclaré que des entreprises comme DigitalOcean, qui comptaient plus de 1 200 employés à la fin de l’année dernière, ont aidé les gens à acquérir des compétences dans le marketing des logiciels cloud, la gestion de produits et d’autres domaines technologiques clés. « Le vivier de talents s’est élargi », a-t-il déclaré. Cela a simplifié la vie des startups pour Edward Chiu, co-fondateur et PDG de Catalyst, dont le logiciel est conçu pour donner aux entreprises une meilleure connaissance de leurs clients. Lorsqu’il dirigeait la réussite des clients chez DigitalOcean, Chiu a déclaré qu’il n’était pas facile de trouver des personnes possédant une expérience pertinente. « Cette fonction, il y a à peine dix ans, n’était tout simplement pas pertinente à New York », a déclaré Chiu. « De nos jours, il est vraiment très facile d’embaucher à New York pour n’importe quel poste. » L’écosystème mûrit rapidement. Lorsque Steph Johnson, ancienne responsable des communications chez DigitalOcean et MongoDB, a pris au sérieux la collecte de fonds pour le mode multijoueur, qu’elle a lancé avec son mari, le couple a appelé Graham Néray.

Investir dans la prochaine génération

Neray avait été chef de cabinet du PDG de MongoDB, Dev Ittycheria, et avait quitté l’entreprise pour lancer la startup de sécurité des données Oso à New York. Neray a déclaré aux fondateurs de Multiplayer qu’il les mettrait en contact avec 20 investisseurs. « Il a fait ce qu’il avait dit qu’il ferait », a déclaré Johnson, faisant référence à Neray. « Il nous a tellement aidé. » Johnson a déclaré qu’elle et son mari avaient plaisanté en nommant leur startup Graham en raison de son aide. Dans une certaine mesure, Neray ne faisait que payer sa cotisation. Pour aider à établir Oso, Neray avait demandé l’aide de Pomel de Datadog. Il a également demandé une connexion à Ittycheria.

Dev Ittycheria, PDG de MongoDB