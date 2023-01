New York est Los Angeles

Kate Berlant, l’actrice et comédienne d’Angeleno, a fréquenté l’Université de New York. Mais elle a découvert un East Village différent après son retour à l’automne pour son émission solo actuelle, “Kate”. “Il y a ce matcha hellscape – et j’adore le matcha!” elle a dit. “Cela me déprime vraiment, tout cet athleisure et ce bien-être. Il y a ce sentiment étrange d’une esthétique qui s’empare entièrement de la culture.

L’inclinaison LA-ward est également évidente dans la scène culinaire de New York, où les cocktails sans alcool, ou NA, sont désormais de rigueur. “Les jus et les toniques sont des clichés californiens, mais il est maintenant presque impossible de voir un menu de boissons à New York sans une section NA”, a déclaré Mme Chan.

Corner Bar, le spot de scène de Dimes Square, propose trois spiritueux sans alcool sur sa carte de cocktails, dont un “amaretti sour” à 18 $ qui mélange du bourbon sans alcool, des amandes, du citron et du miel; le Monkey Bar récemment rouvert à Midtown propose un “faux Negroni” à 19 $. Comparez cela aux repaires de la vieille école comme le Sparks Steak House, dont la liste des « boissons et cigares » comprend une seule boisson vierge : la bière non alcoolisée St. Pauli Girl.

Même le dernier alcool servi à Manhattan est censé être meilleur pour vous: Body, une vodka à faible teneur qui vante le «maïs Indiana sans OGM» comme ingrédient – ​​et a été fondée par Jilly Hendrix, une amie proche de la star de «Hills» Lauren Conrad – est stocké au bar à cocktails Pebble Bar du Rockefeller Center et au nouveau Aman New York sur la Cinquième Avenue.

Maer Roshan, rédacteur en chef du magazine Los Angeles, a déclaré qu’il n’était pas surpris que New York, son ancienne maison, s’inspire de son rival de la côte ouest. “Tout le monde que je connais ici avait un chaman il y a cinq ans”, a-t-il déclaré. “Et maintenant, j’entends de mes amis à New York:” Nous avons trouvé ce grand chaman à Long Island! “”

Mme Kargman s’est engagée à faire sa part pour repousser cette tendance.

“Je m’habille, je déteste les végétaliens, je déteste le pot et je ne m’entraîne pas”, a-t-elle déclaré. “On m’a juste demandé si je voulais faire un voyage maman champignon. Tue moi maintenant!”