New York est le port n ° 1 aux États-Unis, signalant à nouveau un changement commercial permanent

La côte Est continue de dominer le mouvement commercial, le port de New York et du New Jersey occupant la première place en tant que port maritime le plus achalandé du pays pour un deuxième mois consécutif. Il a transporté 35 % de marchandises en plus en septembre 2022 qu’en septembre 2019 avant la pandémie. Les données mensuelles précédentes étaient la première fois que New York surmontait la côte ouest et était considérée comme un point de basculement.

“Rien n’indique que ce niveau de fret, comparé à ce qu’il était dans le passé, va être réduit”, a déclaré Rick Cotton, directeur exécutif du port de New York et du New Jersey. “La situation dans son ensemble est que nous nous attendons à ce que les niveaux record de fret se poursuivent.”

“Le fait que le port de New York et le New Jersey aient dépassé Los Angeles pendant non pas un, mais deux mois consécutifs est une grande nouvelle”, a déclaré Josh Brazil, vice-président de la chaîne d’approvisionnement chez Project44. “Cela démontre à quel point nous constatons un changement sérieux à plus long terme parmi les expéditeurs pour diversifier leurs itinéraires de chaîne d’approvisionnement afin d’atténuer les risques.”

Les craintes d’une grève parmi les travailleurs portuaires de la côte ouest sont l’une des principales raisons du déplacement côtier du commerce vers les États-Unis

Les chemins de fer de fret ont évolué avec les tendances du commerce portuaire à mesure que la côte Est a gagné.

« Le port de New York et du New Jersey est un moteur de croissance et une porte d’entrée vers le monde, et Norfolk Southern est prêt à soutenir cette croissance », a déclaré Ed Elkins, vice-président exécutif et directeur du marketing chez Norfolk Sud .