New York est désormais le port n ° 1 dans un point de basculement pour le commerce à destination des États-Unis

Le porte-conteneurs MOL Manoeuvre navigue dans le port sous le pont Verrazano-Narrows dans la baie inférieure du port de New York le 25 mars 2021 à New York. Gary Hershorn | Actualités Corbis | Getty Images

Le traitement historique des conteneurs d’importation et d’exportation au mois d’août a propulsé le port de New York et du New Jersey au premier rang devant les ports de Los Angeles et de Long Beach. Cela survient alors que le flux commercial continue de s’éloigner de la côte ouest, les responsables de la logistique s’inquiétant d’une grève ou d’un lock-out. Le port de Los Angeles s’est classé troisième du pays en août, déplaçant 805 314 conteneurs au total. C’était 37 877 de moins que le port de New York et du New Jersey, qui en a déplacé 843 191. Le port de Long Beach est arrivé en deuxième position, déplaçant 806 940 conteneurs d’exportation et d’importation.

“Nous dépassons les chiffres d’avant Covid. C’est étonnant, et c’est tout à l’honneur des hommes et des femmes qui transportent la cargaison avec une telle efficacité”, a déclaré Kevin O’Toole, président de l’Autorité portuaire. “Notre planification avec le rail pour compléter l’infrastructure actuelle et le dragage permettent cette capacité supplémentaire qui ne se serait pas produite il y a quatre ou cinq ans.” Ce mois d’août a été le mois d’août le plus chargé de l’histoire du port de New York et du New Jersey et le quatrième mois le plus chargé de tous les temps. Les cinq mois les plus chargés du port se sont tous produits en 2022.

Plus de commerce sur la côte Est et plus de congestion portuaire

La carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC pour les États-Unis montre comment l’augmentation continue du commerce a fait des ports de la côte Est et du Golfe les gagnants de ce mouvement de fret. Les entreprises de logistique et les entrepôts qui desservent ces ports profitent également des avantages des conteneurs supplémentaires. Les rails CSX et Norfolk Southern transportent les conteneurs d’importation et d’exportation sur la côte Est. BNSF, détenue par Berkshire Hathaway et Union Pacific, déplace les conteneurs à l’intérieur et à l’extérieur du port de Houston.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

L’augmentation du traitement des conteneurs s’ajoute à l’attente au large des ports de la côte Est et du Golfe. La congestion s’ajoute aux retards dans les heures d’arrivée des fabricants qui ont besoin de composants pour compléter leurs produits ou pour placer les produits finis sur les étagères des magasins en vue de les vendre. Au cours de la semaine du 19 septembre, MarineTraffic a surveillé 28 porte-conteneurs en attente au large du port de Savannah avec une attente moyenne de 9,9 jours. Pour le port de New York et du New Jersey, 12 porte-conteneurs attendent en moyenne 9 jours. Le port de Houston compte 25 porte-conteneurs ancrés, attendant en moyenne huit jours. “Alors que les volumes sont en hausse, la congestion dans les ports de la côte Est pourrait être à un point d’inflexion après des mois de niveaux d’importation record”, a déclaré Josh Brazil, vice-président des informations sur la chaîne d’approvisionnement pour Project44. Les données de Project44 montrent que le nombre de navires en file d’attente au port de Savannah est passé de plus de 30 le mois dernier à seulement 16 aujourd’hui. La congestion à New York est également en légère baisse. Cependant, Houston est toujours soutenu par 20 navires, à peu près le même nombre que le mois dernier. “Au cours du quatrième trimestre, les arriérés dans les ports pourraient continuer à se réduire en raison d’une baisse du nombre de navires résultant du ralentissement de la demande des consommateurs”, a déclaré le Brésil.

Les prix maritimes baissent

Le flux commercial en provenance de la côte ouest a réduit la demande d’espace pour les navires, ce qui a entraîné une chute des prix du fret maritime de l’Extrême-Orient à la côte ouest. “En prenant en compte l’inflation des ventes au détail, les ventes au détail aux États-Unis sont restées stables par rapport au mois dernier, de sorte que la demande n’a pas fortement chuté”, a déclaré Peter Sand, analyste en chef des expéditions pour Xeneta. “Les expéditeurs apportent encore beaucoup de conteneurs, également sur la côte est, la côte ouest et la côte du golfe.”

Xeneta a suivi une nouvelle divergence record entre les taux au comptant de l’Extrême-Orient aux côtes. “C’est un signe de congestion pratiquement éliminée sur la côte ouest, les volumes entrant étant gérables pour les ports et les terminaux”, a déclaré Sand. Cela a fait chuter les tarifs plus rapidement sur la route transpacifique que pour le fret à destination de la côte Est. Les prix de la logistique sont l’un des principaux déclencheurs inflationnistes sur lesquels la Réserve fédérale n’a aucun contrôle. “La congestion sur la côte est des États-Unis maintient les taux élevés, en combinaison avec une perturbation supplémentaire de cette côte due aux troubles en Europe du Nord”, a-t-il ajouté, faisant référence aux récentes les grèves des travailleurs portuaires au Royaume-Uni qui ont mis à rude épreuve le réseau portuaire européen. Les expéditeurs hésitent encore à renvoyer les marchandises réacheminées vers la côte ouest des États-Unis, a déclaré Sand.