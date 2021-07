«New York est de retour» – un courtier dit que le marché immobilier de la ville se réchauffe à tous les niveaux

Le marché immobilier revivifié de la ville de New York connaît une forte demande et des prix attractifs par rapport à l’histoire récente, a déclaré mardi un courtier de premier plan à CNBC.

« L’histoire que je vois dans tous les domaines : tous les segments sont en transaction. New York est de retour et les gens veulent être ici », a déclaré Christopher Kromer, un courtier avec Brown Harris Stevens, a déclaré sur « Power Lunch ».

« Nous sortons d’un nombre record de contrats signés au deuxième trimestre, et ce qui motive, c’est que les acheteurs voient de la valeur. Ils sentent une opportunité, et il y a un réel espoir d’un boom économique en septembre quand il s’ouvrira . »

Kromer a déclaré que les acheteurs potentiels peuvent toujours trouver des opportunités raisonnables, après que les prix de l’immobilier dans la ville aient été déprimés au plus fort de la pandémie de Covid. « Pour la plupart, si vous achetez aujourd’hui, c’est probablement moins cher qu’il ne l’aurait été il y a trois ou quatre ans », a-t-il déclaré.

Cependant, un récent rapport de Douglas Elliman et Miller Samuel a révélé que le prix de revente médian des appartements à Manhattan avait atteint un niveau record au deuxième trimestre. Les prix de vente moyens ont augmenté de 12 % au cours du trimestre et ont dépassé 1,9 million de dollars, et il y a également eu un gain de 150 % des ventes au cours de la même période par rapport à l’an dernier.

Au deuxième trimestre 2020, les ventes d’appartements à Manhattan ont connu leur plus forte baisse en pourcentage en 30 ans, les résidents ayant fui la ville pendant la pandémie de Covid et les courtiers étant largement incapables de montrer les lieux aux acheteurs potentiels.

Kromer a déclaré qu’il pensait que le récent prix de vente médian record était probablement affecté par la dynamique du marché du luxe. « Je pense qu’il est probablement incliné avec beaucoup de fermetures haut de gamme. Le marché du luxe a été en plein essor ces derniers temps avec beaucoup de remises. »

L’activité récente sur le marché du luxe n’a pas effacé les niveaux de stocks élevés de la ville créés par la pandémie, a déclaré Kromer.

« Ce qui motive cela, ce sont des vendeurs plus réalistes et des prix plus bas », a déclaré le courtier. « Nous sommes toujours à des niveaux de stocks proches des records. Ainsi, les vendeurs descendent pour rencontrer les acheteurs à leurs prix. Les acheteurs ont des options. »

D’autre part, Kromer a déclaré que les marchés des quartiers périphériques de New York, tels que Brooklyn, étaient « beaucoup plus résistants » pendant la pandémie qu’à Manhattan.

« Les gens recherchaient de la valeur, de l’espace et des zones moins denses, et vous n’avez pas vu les remises que vous avez vues à Manhattan dans les arrondissements extérieurs », a déclaré Kromer.

Quelques-unes des propres annonces de Kromer dans le Queens et à Brooklyn se sont récemment vendues au-dessus du prix demandé après avoir reçu plusieurs offres. Une coopérative de deux chambres à Brooklyn s’est même vendue à environ 8 % à 9 % au-dessus du prix qu’elle se vendait il y a trois ans, a-t-il déclaré.

Une maison unifamiliale dans le Queens a été « submergée d’intérêt », a déclaré Kromer. « Nous avons eu environ 50 projections au cours de la première semaine », a-t-il déclaré, le prix se vendant environ 10 % au-dessus du prix demandé.