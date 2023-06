New York est actuellement la ville la plus polluée du monde – Monitor

La plus grande ville des États-Unis a retrouvé sa position de leader après près d’une semaine d’épaisse fumée de feu de forêt dérivant vers le sud

La ville de New York a repris sa place au sommet d’une liste des villes les plus polluées du monde, battant les finalistes du Vietnam et de l’Inde avec un « mauvais pour la santé” note de 184, a rapporté jeudi IQAir.

Des centaines d’incendies de forêt massifs qui font rage dans plusieurs provinces canadiennes ont brûlé pendant près d’une semaine, remplissant l’air dans l’est des États-Unis d’une brume orange-brun étouffante composée de particules dangereuses.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé que l’État distribuerait gratuitement un million de masques aux habitants jeudi, alors même qu’elle soulignait que «C’est une situation temporaire. Ce n’est pas Covid.” Les responsables de la santé de la ville ont déconseillé de faire de l’exercice à l’extérieur. La fumée des feux de forêt peut provoquer un essoufflement, des brûlures aux yeux, au nez et à la gorge, ainsi que des douleurs à la poitrine. On pense qu’il est lié au cancer, aux maladies pulmonaires et à d’autres maladies chroniques.

En savoir plus Couvertures de fumée de feu de forêt dans l’est des États-Unis (VIDÉO)

Alors que l’air de New York reste potentiellement dangereux, en particulier pour les personnes souffrant d’asthme et d’autres problèmes respiratoires, la situation s’est améliorée depuis mercredi, lorsque l’indice de qualité de l’air (IQA) a atteint un énorme 405 – le niveau le plus élevé jamais vu dans la ville depuis la protection de l’environnement. L’agence a commencé à tenir des registres. Les vols à destination et en provenance de l’aéroport La Guardia de la ville et de l’aéroport de Newark à proximité ont été retardés en raison du manque de visibilité.

L’ironie de cette réalisation qui a eu lieu le jour férié canadien de la Journée de l’air pur n’a pas échappé aux médias locaux. Cependant, en raison des conditions météorologiques changeantes, la fumée qui a recouvert la métropole pendant des jours a commencé à dériver vers l’océan Atlantique.

À proximité de Hillsborough, dans le New Jersey, la situation s’est encore détériorée mercredi, atteignant 486 et brisant le propre record de l’État. L’IQA ne monte qu’à 500.

New York a également été classée mardi comme la ville la plus polluée, bien que dans des conditions météorologiques normales, elle se classe à peine parmi les 1 000 premières.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a décrit l’incendie dévastateur comme «la pire saison des incendies de forêt que nous ayons jamais eue à travers le pays.” Plus de 9,4 millions d’acres ont brûlé, soit plus de 15 fois la moyenne sur 10 ans, selon le ministre de la Protection civile du pays, tandis que plus de 125 000 personnes ont été forcées d’évacuer.

Derrière New York sur la liste des villes les plus polluées se trouvent Hanoï (161), Tel-Aviv (156) et Détroit (153).