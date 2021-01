Alors que la ville de New York se prépare à un hiver pandémique, de nombreux parcs, places et espaces ouverts qui sont si vitaux pour sa vie publique pendant les mois les plus chauds ont été transformés en terrains de jeux par temps froid.

L’espace extérieur est devenu essentiel pour une ville surpeuplée avec la flambée du virus et de nouvelles restrictions sur les rassemblements à l’intérieur.

En conséquence, les offres de plein air vont au-delà des patinoires habituelles et des festivités hivernales pour faire place à une culture de plein air beaucoup plus robuste.

Il y a un nouveau café de curling sans glace à Bryant Park à Manhattan, où les joueurs glissent des pierres sur cinq voies synthétiques glissantes. Des films en plein air sont diffusés sur une place voisine à Hudson Yards. Un «salon extérieur» avec des bancs en bois vous attend dans le quartier de Prospect Heights à Brooklyn. Et un terrain vide dans la section Astoria du Queens s’est transformé en cinéma drive-in.