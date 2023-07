New York envisage d’interdire les concours de prix en espèces pour la chasse aux coyotes, aux écureuils et à d’autres animaux sauvages

ALBANY, NY (AP) – Les concours portent des noms tels que Predator Slam, Squirrel Scramble et Final Fling for Fox, défiant parfois les chasseurs d’attraper le coyote le plus lourd ou le groupe d’écureuils le plus lourd pour gagner un prix en argent.

Alors que les participants cherchent des proies au nom de la collecte de fonds, les défenseurs des droits des animaux s’orientent vers des concours qu’ils considèrent comme des massacres insensés. Avec des interdictions dans huit États, les militants se tournent maintenant vers New York, où la gouverneure Kathy Hochul envisage une proposition récemment approuvée par l’Assemblée législative.

« Il est faux que des groupes marginaux dans ces compétitions extrêmes puissent utiliser nos ressources fauniques pour de l’argent », a déclaré Brian Shapiro, directeur de l’État de New York de la Humane Society des États-Unis. « Je ne peux penser à aucune autre ressource naturelle qui soit utilisée de cette façon. »

Les opposants veulent mettre fin aux événements annuels organisés dans le nord de l’État de New York qui ciblent la faune comme les coyotes, les lapins, les ratons laveurs et les renards. Les campagnes contre les compétitions présentent souvent des images de carcasses de coyotes en tas ou d’autres scènes macabres.

Mais l’interdiction proposée illustre le gouffre culturel entre ses partisans et ceux qui considèrent les concours comme une partie injustement diabolisée de la vie rurale.

«Quand il s’agit de ce genre de choses, tout est question d’émotion. Ils jettent la logique par la fenêtre », a déclaré David Leibig, un résident rural du nord de l’État et directeur exécutif de la New York State Trappers Association.

Leibig a déclaré que les événements attirent les familles et collectent des fonds pour les services d’incendie et d’autres groupes communautaires. Il se hérisse à l’accusation qu’ils ne sont « qu’une fête du sang ».

Ces types de concours ont eu lieu pendant des décennies dans tout le pays. Les défenseurs des animaux ont pu en suivre 22 l’année dernière à New York, bien qu’il y en ait peut-être plus. Shapiro pense que seule une «petite minorité» des quelque 580 000 personnes titulaires d’un permis de chasse à New York participe aux concours.

Les concours de coyotes ou d’un plus large éventail d’animaux sauvages sont déjà interdits dans huit États, dont la Californie, le Colorado et l’Arizona, selon la Humane Society. Les régulateurs de la faune du Massachusetts ont noté les préoccupations du public, telles que l’encouragement de l’abattage aveugle, lorsqu’il a interdit les concours de chasse pour certains prédateurs et animaux à fourrure en 2019.

L’Oregon devrait voter en septembre sur une proposition d’interdiction.

Le projet de loi de New York rendrait illégal l’organisation, la conduite, la promotion ou la participation à des compétitions impliquant la prise d’animaux sauvages pour des prix ou des divertissements. Les gens pourraient toujours chasser les animaux, mais pas dans le cadre de ces concours.

La mesure ne s’appliquerait pas aux concours impliquant le cerf de Virginie, l’ours et le dindon. Les défenseurs des animaux disent que les réglementations de chasse existantes, qui incluent des limites de prises, ont tendance à protéger ces créatures.

La marraine de l’Assemblée, Deborah Glick, une démocrate de Manhattan, a déclaré que son projet de loi visait des concours « horribles et inutiles ». Bien que de nombreux animaux puissent être mangés et que les coyotes soient appréciés pour leur fourrure, les opposants affirment que les animaux tués pendant les concours sont trop souvent jetés à la poubelle.

Un événement annuel qui a suscité des critiques – et des centaines de participants – est une chasse au coyote de trois jours organisée dans le comté de Sullivan, en grande partie rural, au nord-ouest de New York. Les organisateurs offrent un premier prix de 2 000 $ au chasseur qui rapporte le coyote le plus lourd.

Le concours amasse jusqu’à 12 000 $ pour aider à financer des programmes pour les jeunes et le service d’incendie local, a déclaré John Van Etten, président de la Fédération des clubs sportifs du comté de Sullivan.

Il considère l’opposition à la concurrence comme malavisée.

« Je pense que les gens qui veulent interdire ces concours ne les comprennent pas vraiment », a déclaré Van Etten.

« Ils ne comprennent pas la chasse et pourquoi les gens tuent des coyotes », a-t-il dit. « Qu’il y ait un concours ou non, ils vont toujours le faire. »

Les concours ont également été défendus comme un moyen de contrôler les populations d’animaux sauvages, en particulier pour les coyotes, qui sont considérés comme des nuisances tueuses de bétail dans certaines régions.

Les partisans de l’interdiction affirment que les meilleures preuves disponibles ne permettent pas de considérer les compétitions comme un contrôle des coyotes. Au lieu de cela, les partisans de l’interdiction affirment que les concours peuvent en fait stimuler la reproduction des coyotes en déstabilisant les meutes.

Hochul, une démocrate, est en train de revoir la législation, selon son bureau. La mesure fait partie des projets de loi qu’elle envisage de signer cette année.

La législation a été adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les démocrates en juin, malgré les arguments républicains selon lesquels elle représentait une attaque des intérêts urbains contre une pratique rurale.

« Ce projet de loi contre la chasse est un autre exemple de législateurs déconnectés des grandes villes qui imposent leur volonté à nos électeurs », a déclaré Steve Hawley, membre de l’Assemblée républicaine, dans un communiqué de presse.

Les partisans disent que l’interdiction vise les concours inutiles, pas toutes les chasses. Les régulateurs de la faune dans d’autres États ont déclaré que les concours controversés pourraient potentiellement saper le soutien du public à la chasse traditionnelle.

Shapiro conteste le cadrage rural contre urbain, désignant les partisans des zones rurales, y compris les chasseurs et les agriculteurs.

« Ce sont des gens qui vivent dans le nord de l’État », a déclaré Shapiro. « J’habite dans le nord de l’État. C’est une division imaginaire.

Michael Hill, l’Associated Press