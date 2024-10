New York envisage de mettre les rats sous contrôle des naissances — RT World News

L’utilisation de contraceptifs au lieu de poison pourrait éviter que d’autres animaux ne soient blessés, espèrent les partisans de l’initiative.

New York a approuvé un programme d’essai visant à réduire la population de rats de la ville sans utiliser de poison. À partir de l’année prochaine, des pastilles contraceptives seront placées dans des conteneurs spéciaux accessibles aux rats dans différents quartiers de la ville.

Les partisans de cette approche soutiennent qu’elle réduirait le nombre de rats sans mettre en danger les autres animaux ni l’environnement. Si tout se passe comme prévu, les rats ingéreront le contraceptif, seront stérilisés et seront ainsi empêchés de se reproduire.

L’initiative a été surnommée « Loi de Flaco » en hommage à la chouette du même nom qui s’est échappée d’un zoo de la ville l’année dernière et qui a ensuite été retrouvée morte, avec de la mort-aux-rats dans son organisme, selon les médias locaux.

« Nous ne pouvons pas nous en sortir par l’empoisonnement, nous ne pouvons pas nous en sortir par la mort », » a déclaré Shaun Abreu, membre du conseil municipal, en avril lors de la première présentation du projet de loi.

Au cours d’un programme pilote de 12 mois, les inspecteurs effectueront des contrôles mensuels pour voir combien de pellets ont été consommés dans les différents quartiers.

« Lors de ces inspections mensuelles des zones du programme pilote, le département doit suivre la quantité de contraceptif pour rats dans chaque distributeur de contraceptifs pour rats », » lisent les dispositions du projet de loi.

Senestech, la société qui fabrique le produit à base de plantes appelé Contrapest, affirme que chaque dose empêche les rats de se reproduire pendant 45 jours, réduisant ainsi les populations de manière humaine sans mettre en danger les autres animaux ou l’environnement.

New York est depuis longtemps célèbre pour son problème de rats. On estime que trois millions de rongeurs vivent dans la Big Apple, selon la société de lutte antiparasitaire MMPC, qui a basé ce chiffre sur une étude réalisée en 2014 par Jonathan Auerbach.

Le groupe People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a accueilli favorablement ce qu’il appelle une « approche innovante » au problème, félicitant la ville d’avoir choisi « le contrôle des naissances par rapport aux méthodes cruelles et mortelles telles que le poison et la suffocation. »