New York enregistre le jour le plus meurtrier pour COVID depuis mai avec 67 morts alors que le gouverneur Cuomo dévoile son plan d’hiver

L’État de New York a enregistré mercredi son jour le plus meurtrier depuis mai avec 67 décès liés au COVID.

Les statistiques troublantes ont été dévoilées par le gouverneur Andrew Cuomo lors de son briefing sur le coronavirus le jour de Thanksgiving jeudi, dans lequel il a également révélé un “ plan d’hiver ” en prévision d’un pic de cas pendant les mois les plus froids.

«Ce que nous allons faire pendant ce week-end de Thanksgiving et la semaine prochaine, nous allons travailler maintenant sur un plan d’hiver», a déclaré Cuomo. “Tous les experts mondiaux disent la même chose: ce virus a des phases et à mesure que les phases changent, votre plan devrait changer.”

Alors que l’État devra évaluer les conséquences des célébrations de vacances dans son plan, Cuomo a déclaré: “ Il existe un certain nombre de théories sur la gravité de l’augmentation après Thanksgiving, mais elles prévoient toutes une augmentation après Thanksgiving.

«Nous voyons les voyageurs aériens augmenter, nous voyons les voyageurs en voiture augmenter et nous savons que plus l’activité sociale est élevée, plus le taux d’infection est élevé», a-t-il poursuivi.

Dévoilant les détails du plan, Cuomo a déclaré qu’il accorderait la priorité au maintien des écoles ouvertes, en particulier pour les enfants de la maternelle à la huitième année.

Le gouverneur maintiendra également en place l’approche de «microcluster» vieille de plusieurs mois, dans laquelle certaines zones sont considérées comme des zones jaunes, oranges ou rouges en fonction de leurs taux d’infection.

«Sur le plan d’hiver, nous allons rester avec l’approche des micro-clusters parce que les cibles se propagent, cela minimise l’impact économique et cela met l’accent sur la responsabilité et la responsabilité individuelle et communautaire. Cela fonctionne donc très bien », a-t-il déclaré.

Cependant, cette fois, Cuomo a déclaré qu’il ajouterait de nouveaux facteurs au calcul, y compris les taux d’hospitalisation, le nombre de lits d’hôpital restant dans une zone donnée et la mesure dans laquelle la chirurgie élective est disponible.

«Un taux d’infection dans un endroit où il y a une pénurie de lits d’hôpital est plus grave qu’un taux d’infection dans un endroit qui a moins de lits d’hôpital. C’est donc l’un des exercices que nous traversons actuellement, a expliqué Cuomo.

Jeudi, dans l’État de New York, sur la base de 200000 tests, le taux d’infection global était de 3,1%, de 3,3% à Long Island et de 2,5% à New York.

Cuomo brandit un nouveau masque facial sur le thème de Thanksgiving lors de son briefing quotidien sur les coronavirus au Wyandanch-Wheatley Heights Ambulance Corp

En ce qui concerne les écoles, le gouverneur a déclaré que l’État visait à maintenir «les écoles ouvertes et à les maintenir ouvertes en fixant un taux de positivité sûr. Toutes les données indiquent que les écoles sont plus sûres que la communauté environnante.

Une partie de l’équation pour garder les écoles ouvertes est la poursuite des tests dans les écoles, a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin d’un taux de dépistage durable dans les écoles», a poursuivi Cuomo. «En d’autres termes, si nous voulons garder les écoles ouvertes, il faut que ce soit un niveau de test que les districts scolaires locaux peuvent fournir pendant une période prolongée… vous devez passer l’hiver.

En outre, Cuomo a déclaré que l’État doit équilibrer le nombre de tests dans les écoles, avec le nombre de tests dans les maisons de retraite et ceux destinés aux travailleurs essentiels.

Les écoles publiques de New York ont ​​fermé indéfiniment le 19 novembre après que le taux d’infection ait atteint 3%, le seuil pour une telle mesure fixé en septembre par le maire Bill de Blasio. Il a déclaré mercredi qu’il annoncerait un plan la semaine prochaine sur la manière de commencer à rouvrir les écoles dans les semaines à venir.

Un troisième élément du plan de Cuomo met l’accent sur l’élaboration d’un plan de distribution de vaccins qui soit à la fois «juste et efficace».

Les détails seront partagés dans les prochains jours, a déclaré Cuomo, ajoutant que l’État était actuellement en pourparlers avec le gouvernement local sur son plan d’hiver.

Dans l’ensemble de l’État de New York jeudi, sur la base de 200000 tests, le taux d’infection global était de 3,1%, de 3,3% à Long Island et de 2,5% à New York, a déclaré Cuomo.

Au total, 3056 personnes ont été hospitalisées à cause du virus et 67 sont décédées – le total le plus élevé signalé dans l’État depuis le 29 mai.

“ Nous savons ce qui se passe et les chiffres racontent la même histoire, car nous avons vu le film à New York, nous avons vu le film à travers le pays. La positivité augmente, plus de gens tombent malades, plus de gens vont à l’hôpital, plus de gens vont à l’USI, plus de gens sont intubés et le nombre de décès augmente », a déclaré Cuomo.

“Par rapport au reste du pays, l’État de New York se porte toujours incroyablement bien”, a-t-il poursuivi.

Au cours de la réunion, Cuomo a également minimisé la décision de la Cour suprême rendue mercredi soir qui s’est rangée du côté des organisations religieuses de New York dans un différend sur les restrictions de Covid-19 qu’il avait mises en place sur les rassemblements religieux.

“ Cela n’a aucun impact pratique, car la zone dont ils parlaient était déjà sans objet – elle a expiré la semaine dernière. Je pense donc que ce n’était vraiment qu’une occasion pour la cour d’exprimer sa philosophie et sa politique. Cela n’a aucun effet pratique », a déclaré Cuomo.

Et en termes de rassemblements religieux, écoutez, je suis un ancien garçon de chœur. Catholique, lycée catholique, lycée catholique, jésuites au collège, donc je respecte pleinement la religion, et s’il y a un moment dans la vie où nous en avons besoin, le moment est venu, mais nous voulons nous assurer de garder les gens en sécurité en même temps temps. Et c’est l’équilibre que nous essayons d’atteindre.

Anciennement épicentre américain, New York a enregistré 620 000 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie en mars et 26 549 décès.