New York émerge comme une exception à une élection forte pour les Dems

Alors que les démocrates célébraient une performance à mi-parcours plus forte que prévu dans une grande partie des États-Unis cette semaine, New York émergeait comme une exception notable où les pertes et les résultats médiocres ont provoqué une série d’introspections et de pointage du doigt à l’intérieur du parti.

Les républicains ont renversé quatre sièges au Congrès, dont un détenu par le représentant Sean Patrick Maloney, qui dirigeait la branche de campagne des démocrates de la Chambre. La gouverneure démocrate Kathy Hochul, qui a pris la relève l’année dernière lorsque l’ancien gouverneur Andrew Cuomo a démissionné, a remporté sa course contre le républicain Lee Zeldin à un chiffre. C’était la course du gouverneur la plus proche de l’État depuis 1994, lorsque le démocrate sortant Mario Cuomo a perdu contre le républicain George Pataki.

Il y avait des signes d’incursion républicaine même dans la course au Sénat américain. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui est très populaire à New York et se fait un devoir de visiter chacun des 62 comtés de l’État chaque année, a fait face à sa réélection la plus proche depuis 1998. Alors qu’il a généralement remporté la réélection d’au moins 30 points, la victoire de Schumer sur Le républicain Joe Pinion était moins de la moitié ce mardi.

“Nous avons fait pire que les démocrates au niveau national”, a déclaré Mark Levine, président de l’arrondissement de Manhattan et démocrate. “Je ne pense pas que vous puissiez blâmer Joe Biden pour ce qui s’est passé dans l’État de New York.”

Les démocrates et les républicains ont souligné une confluence de problèmes derrière les résultats : une campagne terne et une réponse lente des démocrates à la façon dont les républicains ont exploité les craintes concernant les crimes violents. Un plan de redécoupage était censé aider les démocrates, mais s’est retourné contre lui. Le GOP a également fait des percées notables dans les banlieues et divers quartiers urbains.

Les démocrates se sont préparés à des revers ailleurs cette semaine, en particulier en Floride, un ancien État swing qui est devenu républicain de manière plus fiable. Mais les défis de New York ont ​​été particulièrement décevants car ils se sont produits dans un État où les démocrates ont deux fois plus d’électeurs inscrits que les républicains.

“C’est une chose pour le parti démocrate de Floride d’être une honte absolue. C’est une autre chose d’avoir de profonds problèmes au sein du Parti démocrate dans un État comme New York », a déclaré le stratège démocrate Jon Reinish.

Le premier signe d’avertissement pour les démocrates est venu au printemps avec le processus de redécoupage de l’État, que Reinish a qualifié de “désastre complet du début à la fin”.

Les nouvelles cartes politiques de l’État dessinées par la législature contrôlée par les démocrates auraient donné aux démocrates un avantage dans 4 des 26 courses à la Chambre, mais ont été rejetées par un tribunal. Le tribunal s’est rangé du côté des républicains qui ont déclaré que les cartes étaient inconstitutionnelles et ont engagé un expert pour dessiner une carte plus compétitive.

Les républicains qui détiennent 8 des 27 sièges de la Chambre cette année sont sur la bonne voie pour avoir au moins 10 des 26 sièges de la Chambre de New York à partir de 2023. Deux autres courses serrées sont trop tôt pour être annoncées, mais les victoires du GOP comprenaient le trophée évinçant Maloney.

Zeldin, un membre du Congrès de Long Island, devait initialement faire face à de longues chances de battre Hochul. Son alliance avec l’ancien président Donald Trump et son vote en tant que membre de la Chambre contre la certification des résultats des élections de 2020 devaient être trop toxiques à New York, qui n’avait pas élu de gouverneur républicain depuis 20 ans.

Mais le membre du Congrès a failli réussir, provoquant une bousculade frustrée et tardive des démocrates.

Alors que les républicains sont déçus de ne pas avoir remporté la course au poste de gouverneur, le GOP de New York est le plus énergique depuis des décennies, a déclaré Chapin Fay, un ancien conseiller de Zeldin qui a dirigé un comité d’action politique cette année travaillant à construire des incursions républicaines avec les Hispaniques, Asiatiques-Américains, Européens de l’Est, Juifs et Afro-Américains à New York.

“New York est plus violette que quiconque ne l’aurait soupçonné”, a déclaré Fay.

Zeldin a puisé dans les craintes du crime et a fait campagne de manière agressive avec de fréquentes apparitions dans la ville libérale de New York pour mettre en lumière les fusillades, les coups de couteau et les incidents de violence dans le métro.

Hochul, qui est la première femme à occuper le poste de gouverneur de New York, avait axé sa campagne sur la défense du droit à l’avortement et sur la description de Zeldin comme trop extrême. Mais lorsque les sondages l’ont montré se rapprochant d’elle au cours des dernières semaines, le gouverneur a commencé à parler plus fréquemment de sécurité publique.

Les taux de criminalité à New York ne sont pas proches des sommets granuleux des décennies passées, mais ils ont augmenté depuis la pandémie. Une série d’incidents violents très médiatisés, y compris des fusillades et des coups mortels sur les voies du métro de New York, ont accru les craintes.

“Je ne pense pas que nous devrions répéter la démagogie républicaine à ce sujet, mais nous devons raconter une histoire convaincante sur ce que nous faisons pour rendre la ville et l’État plus sûrs”, a déclaré Levine. “Nous avons pratiquement entièrement cédé le problème à l’autre partie et ils ont fini par être en mesure de définir les termes.”

Jay Jacobs, le président du Parti démocrate de l’État de New York, a défendu la campagne du parti et a déclaré que de nombreux critiques étaient assis à l’écart.

Il a déclaré que le parti avait été blessé par le résultat du redécoupage et a déclaré que les cartes originales dessinées par les démocrates étaient “un effort bien intentionné qui était un dépassement”.

Jacobs a déclaré que le parti avait été endommagé dans l’esprit des électeurs indépendants par des efforts pour le présenter comme redevable à ses membres les plus progressistes, ainsi qu’un environnement politique difficile.

“Nous sommes un État bleu”, a-t-il déclaré, “qui a eu un ensemble de défis particulièrement uniques lors de cette élection, qui s’est déroulée dans une année politique très difficile pour le parti sortant”.

Michelle L. Price, Associated Press