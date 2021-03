Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment publié leurs conseils pour les personnes aux États-Unis qui ont été complètement vaccinées contre Covid-19, soit deux semaines après la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna ou deux semaines après celle-ci. dose du vaccin Johnson & Johnson. Il permet la reprise de certaines activités en milieu privé entre des personnes entièrement vaccinées en petits groupes ou un ménage entièrement vacciné avec un autre ménage non vacciné. Il a souligné comment les personnes pleinement vaccinées devraient continuer à suivre les précautions de santé et de sécurité en public, y compris le port d’un masque.

Mais selon une base de données du New York Times, l’État de New York ajoute de nouveaux cas de virus au deuxième taux le plus élevé du pays. Mercredi, l’État signalait en moyenne 36 nouveaux cas de virus par jour pour 100 000 habitants au cours de la semaine dernière, derrière seulement le New Jersey, à 41 cas pour 100 000 habitants. (Le pays dans son ensemble enregistrait en moyenne 17 nouveaux cas pour 100 000 habitants.)

Lundi, l’État autorisera la reprise des cours de fitness en salle dans tout l’État, y compris à New York, où les autorités locales ont soulevé des objections. Les cinémas de la ville ont également été autorisés à rouvrir plus tôt ce mois-ci après avoir été fermés pendant près d’un an. Et vendredi, les restaurants de la ville seront autorisés à servir à la moitié de leur capacité maximale à l’intérieur tandis qu’à l’extérieur de la ville de New York, les repas à l’intérieur peuvent augmenter à 75% de la capacité .

