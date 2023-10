Ces derniers jours, le maire de la plus grande ville du pays a dirigé les personnes qui avaient quitté les refuges urbains vers un bureau de Manhattan dédié uniquement pour réserver des billets d’avioncréant davantage d’incertitude pour les nouveaux arrivants.

Leur dispersion à travers le pays et le monde rappelle l’époque où le maire démocrate a déchiré les gouverneurs républicains du Texas et de Floride pour avoir envoyé des migrants de la frontière sud vers des enclaves libérales. Mais les responsables de la mairie défendent leurs efforts en affirmant que les migrants ne sont pas contraints de partir.

Pourtant, les critiques affirment que les actions d’Adams envoient un message manquant de compassion.

“Ce dont nous avons été témoins de la part de cette administration – même si elle ne dit pas directement ‘vous devez sortir d’ici’ – c’est qu’elle a constamment créé l’hystérie, le chaos et la confusion et n’a pas utilisé un ton d’inclusivité. et bienvenue », a déclaré Shahana Hanif, membre du conseil municipal, dans une interview.

Plus concrètement, Hanif a déclaré : suivre les demandes d’un migrant la demande d’autorisation de travail ou d’asile peut être impossible une fois qu’il quitte la prise en charge de la ville.

Le nouveau plan de « re-ticketing », plus agressif, intervient alors que la ville fait face aux 130 000 migrants arrivés depuis l’année dernière et qu’elle resserre la durée de leur séjour dans les refuges, obligeant les nouveaux arrivants à sortir après 30 jours.

Les migrants ont choisi de prendre l’avion vers des destinations aussi lointaines que la Colombie et le Maroc.

La ville est en désaccord avec la Maison Blanche sur l’absence de remède national à l’afflux de migrants, opposant Adams au président Joe Biden. Les billets d’avion aller simple, même internationaux, sont moins chers que le coût journalier cumulé par migrant qui est passé à 394 dollars ce mois-ci, contre 363 dollars en ville.

“En l’absence de tout signe d’une stratégie de décompression dans un avenir proche, nous avons créé un centre de délivrance de billets pour les migrants”, a déclaré la porte-parole de la mairie, Kayla Mamelak, dans un communiqué. « Ici, la ville redoublera d’efforts pour acheter des billets aux migrants afin de les aider à franchir les prochaines étapes de leur voyage.

Adams menace que les migrants qui se retrouvent dans la rue – « quand », et non « si », en fin de compte – soient regroupés uniquement avec des toilettes. Il a aussi tentes de distribution pesées pour eux.

« Rien n’est exclu », a réitéré Mamelak.

Le message d’Adams arrive alors qu’un nombre record de 4 000 nouveaux arrivants arrivent dans la ville chaque semaine.

Les limites de séjour dans les refuges, combinées à des services d’assistance sociale qui incluent la « re-ticketing » vers d’autres endroits, sont nécessaires pour réduire la population prise en charge par la ville et faire de la place aux nouveaux arrivants, affirment les responsables de la mairie.

Les responsables de la mairie affirment que cette mesure a fonctionné. Moins de 20 pour cent des migrants qui ont reçu des avis d’évacuation de 30 et 60 jours ont présenté une nouvelle demande pour retourner aux soins de la ville, un taux que les autorités qualifient de succès.

Mais on ne sait toujours pas exactement où vont la majorité des personnes expulsées des refuges.

Cette semaine, les migrants dans les rues ont suivi les instructions que la ville leur avait données pour se rendre au nouveau centre de billetterie : un bureau religieux réaménagé dans l’East Village. Le groupe comprenait des dizaines d’adultes migrants qui ont été contraints de quitter lundi un refuge du centre de Manhattan en raison de problèmes de sécurité incendie.

Une église et une école de l’East Village de Manhattan servent de nouveau « centre de billetterie » de la ville de New York, où le maire Eric Adams a demandé aux migrants d’obtenir des billets d’avion aller simple pour la destination de leur choix. | Emily Ngo/POLITIQUE

Mercredi, un filet d’hommes, transportant leurs affaires dans des petites valises, des taies d’oreiller et même des sacs poubelles, sont sortis confus du site de billetterie.

Plusieurs étaient des demandeurs d’asile originaires de Mauritanie, un pays d’Afrique de l’Ouest où les tensions raciales sont accrues, et ils ont déclaré lors d’entretiens en français qu’ils avaient rejeté l’offre de vol parce qu’ils souhaitaient rester dans la ville pour chercher du travail.

Au moins un homme se précipitait à l’aéroport pour prendre un vol vers le Michigan.

“Nous avons tenté notre chance ici, mais il n’y a pas de place”, a déclaré Savi Qhlil, 30 ans.

Il n’y a aucune garantie immédiate d’un lit ouvert pour ceux qui choisissent de retourner aux soins de la ville.

Certains migrants sautent de refuge en refuge à la recherche de places libres, et certains attendent leur heure en dormant dans le métro.

La ville a utilisé la re-billetterie depuis le début de la crise, il y a environ 18 mois, mais elle dispose désormais d’un site dédié distinct du centre d’accueil de l’hôtel Roosevelt, dans le centre de Manhattan. Les responsables ne disposaient pas d’informations immédiates sur le montant qu’ils avaient dépensé plus récemment en billets ni sur la destination de la majorité des voyageurs.

Murad Awawdeh, directeur exécutif de la New York Immigration Coalition, a déclaré que cela « n’a aucun sens que la réémission de billets soit la priorité principale ».

Il a ajouté que même si certains migrants aux premiers stades de la crise ont été contraints de venir à New York, notamment via des bus affrétés par le gouverneur du Texas Greg Abbott, les arrivants plus récents souhaitent rester dans la ville.

« Il est inadmissible que ce soit le ton et le tact adoptés par cette administration alors que les immigrants sont la bouée de sauvetage et l’élément vital de cette ville depuis des siècles », a déclaré Awawdeh.

Adams a déclaré aux journalistes cette semaine qu’il discutait avec d’autres pays de la façon dont ils ont géré les migrants dormant dehors, une perspective que la Legal Aid Society et la Coalition for the Homeless soulignent contraire à l’obligation de la ville en matière de droit au logement de fournir un lit. pour tous ceux qui en ont besoin.

“Nous devons nous assurer que les gens disposent d’un certain type d’installations sanitaires, d’un certain type de réseau de douches”, a déclaré Adams aux journalistes mardi.

Une possibilité évoquée mercredi de distribuer des tentes pour vivre en plein air a été confirmée par son porte-parole.

Adams souligne à plusieurs reprises qu’il a jusqu’à présent gardé les enfants hors de la rue. Reste à savoir à quoi ressemblera le Jour 61 pour les enfants migrants – une nouvelle politique annoncée le mois dernier qui expulse même les familles.

“Nous sommes encore en train de formuler cela et nous vous reviendrons là-dessus”, a déclaré Molly Schaeffer, directrice par intérim du Bureau des opérations des demandeurs d’asile, lors d’une audience du conseil municipal lundi.

La ville dispose d’un réseau d’hôtels, d’églises et d’installations publiques utilisés pour héberger les migrants dans les cinq arrondissements, et Adams a fixé le coût de la ville à 12 milliards de dollars sur trois ans.

Diana Ayala, membre du conseil municipal, a déclaré que l’approche la plus rentable réside dans les solutions à plus long terme, notamment celles subventionnées par l’État. bons de logement qui permettent aux résidents des refuges conventionnels d’accéder à un logement permanent.

« Je comprends vraiment la complexité de ce qu’on leur demande de faire dans ces circonstances », a déclaré Ayala dans une interview à propos de la réponse de la ville. « Mais je ne pense pas que leurs politiques soient utiles. Je pense qu’ils ont le potentiel de laisser des milliers de personnes à la rue.

Jason Beeferman et Janaki Chadha ont contribué à ce rapport.