New York délivre les premières licences pour les dispensaires de pots légaux

NEW YORK (AP) – New York a délivré lundi ses 36 premières licences de dispensaire de cannabis, franchissant une étape monumentale dans l’établissement d’un marché légal – et lucratif – pour la marijuana à des fins récréatives.

Les licences approuvées par la Commission de contrôle du cannabis de l’État étaient les premières des 175 plans de l’État à délivrer, dont beaucoup au premier tour réservées aux candidats ayant déjà été condamnés pour des infractions liées à la marijuana.

Huit groupes à but non lucratif figuraient parmi les 36 titulaires de licence accordés lundi.

Certains dispensaires, sélectionnés parmi plus de 900 candidats, devraient ouvrir d’ici la fin de l’année.

New York a également prévu un fonds public-privé de 200 millions de dollars pour aider les demandeurs d'”équité sociale” à réparer les ravages de la guerre contre la drogue, en particulier dans les communautés de couleur.

“Aujourd’hui est une journée monumentale pour l’industrie naissante du cannabis à New York. Avec les premières licences de dispensaire de vente au détail pour adultes entre les mains d’entreprises et d’organisations à but non lucratif éligibles, nous nous sommes assurés que les premières ventes seront effectuées dans des dispensaires exploités par ceux qui sont touchés par l’application injuste de l’interdiction du cannabis », a déclaré Tremaine Wright, qui préside le Commission de contrôle du cannabis.

Une décision de justice plus tôt ce mois-ci a retardé le conseil d’administration d’approuver les dispensaires dans certaines parties de l’État au milieu d’un différend juridique sur les critères d’octroi de licences. Néanmoins, les responsables ont déclaré qu’ils délivreraient les licences restantes le plus rapidement possible.

Les premières licences étant désormais délivrées, il restait à voir si les responsables intensifieraient leurs efforts pour s’attaquer à des dizaines de dispensaires non autorisés ouverts l’année dernière par des personnes qui ont ignoré les exigences en matière de licences.

New York a légalisé l’usage récréatif de la marijuana en mars 2021, mais est toujours en train d’autoriser les gens à la vendre.

Le conseil du cannabis a également avancé des propositions de réglementation pour la vente de marijuana, en mettant l’accent sur la santé publique, la qualité et la sécurité des produits et en empêchant les moins de 21 ans d’acheter du cannabis.

Bobby Caina Calvan, L’Associated Press