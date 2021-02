New York découvre un cas de variante vu pour la première fois en Afrique du Sud

Une personne d’une banlieue à l’est de New York a été confirmée comme le premier résident de New York à avoir été infecté par une variante plus contagieuse du coronavirus qui a émergé en Afrique du Sud, a déclaré dimanche le gouverneur Andrew M. Cuomo.

Peu d’autres détails ont été fournis sur le cas, notamment quand il a été confirmé ou si l’individu infecté, un résident du comté de Nassau à Long Island, avait récemment voyagé. Ce n’était pas le premier cas de la variante sud-africaine à être trouvé à New York; M. Cuomo a annoncé lundi dernier que la variante avait été détectée chez un homme du Connecticut hospitalisé à New York.

La variante, connue sous le nom de B.1.351, a été identifiée à l’origine en Afrique du Sud en décembre et a depuis été trouvée dans des dizaines d’autres pays et au moins neuf États, dont la Californie, le Texas et la Virginie. Le variant porte des mutations qui l’aident à s’accrocher plus étroitement aux cellules humaines et qui peuvent aider le virus à échapper à certains anticorps.

Son émergence à New York, dont les responsables avaient averti qu’elle était inévitable, a souligné les dangers posés par de nouvelles variantes qui pourraient être plus infectieuses ou résistantes aux vaccins, d’autant plus que l’effort de vaccination de l’État continue d’être entravé par un approvisionnement limité en doses.