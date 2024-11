New York déclare une surveillance contre la sécheresse et demande aux habitants d’économiser l’eau

NEW YORK– Le maire de New York a exhorté les habitants à prendre des douches plus courtes, à réparer les robinets qui fuient et à économiser l’eau, en lançant samedi une alerte à la sécheresse après un mois d’octobre desséché ici et dans une grande partie des États-Unis.

Une surveillance de la sécheresse est le premier des trois niveaux potentiels de directives d’économie d’eau, et Adams l’a présenté dans une vidéo sur les réseaux sociaux comme une mesure pour tenter d’écarter la possibilité d’une pénurie pire dans la ville la plus peuplée des États-Unis.

« Mère Nature est aux commandes, et nous devons donc nous assurer de nous adapter », a déclaré Adams, un démocrate.

Il a ordonné à toutes les agences municipales de se préparer à mettre en œuvre leurs plans de conservation de l’eau. Il a demandé au public de faire sa part, par exemple en fermant les robinets pendant le brossage des dents et en balayant les trottoirs au lieu de les arroser.

Le maire a également exhorté les habitants à signaler les bouches d’incendie ouvertes et autres fuites dans la rue. La recommandation arrive quelques jours après la ville réparé une bouche d’incendie de Brooklyn qui fuyait qui a nourri un étang à poissons rouges fait maison sur le trottoir.

Seulement 0,01 pouce (0,02 cm) de pluie est tombé le mois dernier sur Central Park de la ville, où octobre apporte normalement environ 4,4 pouces (11,2 cm) de précipitations, selon les enregistrements du National Weather Service. Le commissaire du département municipal de la protection de l’environnement, Rohit Aggarwala, a déclaré qu’il s’agissait du mois d’octobre le plus sec depuis plus de 150 ans de records.

Pour compliquer le problème du manque d’eau, la ville est réparer un gros aqueduc qui fuit qui transporte l’eau de la région de Catskill, les habitants dépendent donc davantage des réservoirs situés dans la banlieue nord de la ville. Cette zone a reçu 2 cm de pluie le mois dernier, soit environ un cinquième de la moyenne d’octobre, a indiqué le bureau du maire dans un communiqué samedi.

La ville de New York utilise en moyenne 1,1 milliard de gallons (4,2 milliards de litres) d’eau par jour. C’est environ 35 % de moins que le pic de 1979. La ville attribue cette diminution à des facteurs tels que l’amélioration de la détection des fuites.

Le mois dernier, près de la moitié du pays était dans une situation sécheresse éclairce qui signifie un assèchement rapide dû à une combinaison de faibles précipitations et de températures anormalement élevées. Le Nord-Est a clôturé le mois avec un résultat inhabituel – on pourrait même dire bizarrement – Halloween chaleureuxavec des températures atteignant les années 70 et les années 80 (24 à 28 Celsius) de New York au Maine.

Les experts ont attribué la sécheresse soudaine à un régime météorologique qui a empêché l’humidité de se déplacer vers le nord depuis le golfe du Mexique.

Le temps sec a limité la navigation sur le fleuve Mississippi et a contribué aux incendies de forêt dans le Midwest et l’Est.

Le service météorologique national a continué samedi à mettre en garde contre un risque élevé d’incendie dans des endroits comme le Connecticut, où un pompier a été tué le mois dernier alors qu’il luttait contre un incendie de broussailles qui avait duré plusieurs jours, apparemment déclenché par un feu de camp mal éteint.