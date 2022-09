La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré vendredi que l’État intensifiait ses efforts de lutte contre la poliomyélite alors que le virus qui cause la maladie potentiellement mortelle a été détecté dans les eaux usées d’un autre comté de la région de New York.

Les responsables de la santé ont commencé à rechercher des signes de virus dans les eaux usées après que le premier cas de poliomyélite aux États-Unis en près d’une décennie a été identifié en juillet dans le comté de Rockland, au nord de la ville. La dernière détection concernait un échantillon d’eaux usées prélevé le mois dernier dans le comté de Nassau à Long Island, directement à l’est de la ville.

L’échantillon est génétiquement lié au cas de poliomyélite de Rockland et fournit une preuve supplémentaire de l’expansion de la propagation communautaire, ont déclaré des responsables de la santé de l’État. Le poliovirus avait déjà été détecté dans les eaux usées de New York et de trois comtés au nord : Rockland, Orange et Sullivan.

Hochul a déclaré une urgence en cas de catastrophe d’État qui permet aux travailleurs des SMU, aux sages-femmes et aux pharmaciens d’administrer des vaccins contre la polio et permet aux médecins d’émettre des commandes permanentes pour le vaccin. Les données sur les vaccinations seront utilisées pour concentrer les efforts de vaccination là où ils sont le plus nécessaires.

“Sur la poliomyélite, nous ne pouvons tout simplement pas lancer les dés”, a déclaré la commissaire à la santé de l’État, le Dr Mary T. Bassett, dans une déclaration préparée. « Si vous ou votre enfant n’êtes pas vaccinés ou pas à jour dans vos vaccinations, le risque de maladie paralytique est réel. J’exhorte les New-Yorkais à n’accepter aucun risque.

CONNEXES: Polio trouvé dans certaines eaux usées américaines et britanniques, mais les résidents de l’Ontario devraient-ils s’inquiéter?

Les responsables de la santé ont déclaré que tous les résidents de New York non vaccinés – y compris les enfants de 2 mois, les femmes enceintes et ceux qui n’ont pas terminé leur série de vaccins – devraient se faire vacciner immédiatement. Ils ont également demandé des rappels pour certaines personnes, telles que les agents de santé dans les zones touchées qui traitent des patients susceptibles d’avoir la poliomyélite.

Le taux de vaccination contre la poliomyélite à l’échelle de l’État est de 79 %, mais les comtés de Rockland, Orange et Sullivan avaient des taux inférieurs.

Les responsables ont déclaré qu’il est possible que des centaines de personnes dans l’État aient contracté la polio et ne le sachent pas. La plupart des personnes infectées par la poliomyélite ne présentent aucun symptôme mais peuvent quand même transmettre le virus à d’autres pendant des jours ou des semaines.

Le seul cas confirmé à New York concernait un jeune adulte non identifié qui n’était pas vacciné.