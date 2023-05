New York coule – étude — RT World News

Le poids des gratte-ciel de la Big Apple pousse lentement la ville dans la mer, selon des chercheurs américains

La ville de New York s’affaisse jusqu’à 2 mm chaque année sous le poids de ses propres bâtiments, selon une étude récemment publiée. Les auteurs ont averti que cette lente descente sera exacerbée par la montée du niveau de la mer.

Plus de huit millions de personnes vivent à New York et les cinq arrondissements de la ville abritent plus de 1,08 million de bâtiments individuels, des maisons unifamiliales du Queens aux imposants gratte-ciel du centre-ville de Manhattan. Dans une étude publiée dans la revue Earth’s Future ce mois-ci, des chercheurs de l’Université de Rhode Island ont calculé que toutes ces structures combinées pèsent 1,68 billion de livres, soit 762 millions de tonnes métriques.

Toute cette masse fait que la ville s’affaisse d’un à deux millimètres par an, selon les chercheurs. Alors que certains des plus grands bâtiments de New York sont ancrés au substrat rocheux solide sous Manhattan, d’autres sont construits sur du sol et de l’argile peu compactés. Certains bâtiments de cette dernière catégorie s’affaissent deux fois plus vite que les premiers, ont expliqué les scientifiques.















Alors qu’un taux d’affaissement d’un millimètre par an peut être imperceptible pour les habitants de New York, toute la côte est des États-Unis s’affaisse beaucoup plus rapidement alors que les dépôts glaciaires déposés au cours de la dernière période glaciaire continuent de se rétracter. Selon des recherches antérieures citées par la dernière étude, ce retrait glaciaire pourrait entraîner un affaissement de la côte est – y compris New York – de 1 500 mm d’ici 2100.

Combiné à une élévation de 220 mm du niveau de la mer enregistrée autour de la ville depuis 1950, une partie du Lower Manhattan, qui se situe entre 1 000 mm et 2 000 mm au-dessus du niveau de la mer, pourrait être sous l’eau d’ici la fin de ce siècle.

Des tempêtes et des ouragans plus fréquents, que certains scientifiques attribuent au changement climatique, pourraient également accélérer l’érosion des sols et les dommages aux bâtiments, note l’étude.

« Il n’y a pas de quoi paniquer immédiatement, mais il y a ce processus en cours qui augmente le risque d’inondation par les inondations », Tom Parsons, géophysicien au US Geological Survey, a déclaré vendredi au Guardian. Les autorités municipales, a-t-il ajouté, « Je dois planifier cela. Si vous êtes exposé à plusieurs reprises à l’eau de mer, vous pouvez corroder l’acier et déstabiliser les bâtiments, ce que vous ne voulez clairement pas. Les inondations tuent aussi des gens, ce qui est probablement la plus grande préoccupation. »