New York commence à se dessécher après des précipitations record – NBC New York

La ville de New York a commencé à s’assécher samedi après avoir été détrempée par l’une de ses journées les plus humides depuis des décennies, alors que les citadins asséchaient les sous-sols et que la circulation reprenait sur les autoroutes, les voies ferrées et les aéroports temporairement fermés par les fortes pluies de vendredi.

Des précipitations record – plus de 8,65 pouces (21,97 centimètres) – sont tombées à l’aéroport international John F. Kennedy, dépassant le record pour n’importe quel jour de septembre établi lors de l’ouragan Donna en 1960, a indiqué le National Weather Service.

Certaines parties de Brooklyn ont vu plus de 7,25 pouces (18,41 centimètres), avec au moins un endroit enregistrant 2,5 pouces (6 centimètres) en une seule heure, transformant certaines rues en canaux jusqu’aux genoux et bloquant les conducteurs sur les autoroutes.

Davantage de pluie était attendue samedi, mais le pire était passé, a déclaré samedi matin la gouverneure Kathy Hochul lors d’un briefing dans un centre de contrôle des transports à Manhattan.

Ce qui aurait pu être un événement potentiellement mortel a été évité, a-t-elle déclaré, parce que de nombreuses personnes ont répondu aux premiers appels pour rester sur place ou se diriger vers un terrain plus élevé avant qu’il ne soit trop tard.

En conséquence, Hochul a déclaré : « Aucune vie n’a été perdue ».

Mais le gouverneur a déclaré que 28 personnes avaient dû être secourues des « eaux déchaînées » par les premiers intervenants dans la vallée de l’Hudson et à Long Island.

« Nous avons vu beaucoup de précipitations en très peu de temps », a déclaré Hochul. « Mais la bonne nouvelle est que la tempête va passer et que nous devrions assister à un certain dégagement des cours d’eau aujourd’hui et ce soir. »

Le déluge est survenu deux ans après que les restes de l’ouragan Ida ont déversé des pluies record sur le nord-est et tué au moins 13 personnes à New York, pour la plupart dans des appartements en sous-sol inondés. Même si aucun décès ni blessé grave n’a été signalé, la tempête de vendredi a rappelé des souvenirs effrayants.

Ida a tué trois voisins de Joy Wong, dont un enfant en bas âge. Et vendredi, l’eau a commencé à claquer contre la porte d’entrée de son immeuble à Woodside, dans le Queens.

« Dehors, c’était comme un lac, comme un océan », a-t-elle déclaré.

En quelques minutes, l’eau a rempli le sous-sol du bâtiment presque jusqu’au plafond. Après le décès de la famille en 2021, le sous-sol a été transformé en salle de loisirs. Il est désormais détruit.

Les autorités municipales ont reçu vendredi des informations faisant état de six appartements en sous-sol inondés, mais tous les occupants sont sortis sains et saufs.

Hochul et le maire Eric Adams ont déclaré l’état d’urgence et ont exhorté les gens à rester sur place si possible.

Le déluge est également survenu moins de trois mois après qu’une tempête ait provoqué des inondations meurtrières dans la vallée de l’Hudson à New York et inondé la capitale du Vermont, Montpellier.

Hochul a imputé la fréquence et l’intensité des tempêtes au changement climatique.

« C’est l’ampleur de l’eau qui est tombée du ciel lors de cet épisode de pluie torrentielle qui était en réalité la même que l’ouragan Ida. La bénédiction est que nous n’avons pas été associés au vent qui a accompagné l’ouragan Ida. Mais je me souviens de cet événement comme si c’était hier », a déclaré samedi le gouverneur.

À mesure que la planète se réchauffe, des tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude qui peut retenir plus d’humidité, rendant les précipitations extrêmes plus fréquentes, selon les scientifiques atmosphériques.

Samedi, la plupart des New-Yorkais ont repris leur routine habituelle du week-end, se promenant dans les allées encore humides de Central Park et sur les trottoirs de la ville.

La circulation était à nouveau fluide sur les autoroutes qui étaient paralysées la veille, avec de l’eau sur les pneus des voitures, obligeant certains conducteurs à abandonner leur véhicule.

Les retards de vol à l’aéroport de LaGuardia ne pouvaient plus être imputés aux averses et aux inondations, qui ont forcé la fermeture de l’un des trois terminaux de l’aéroport pendant plusieurs heures avant de reprendre plus tard dans la nuit.

Alors que le ciel restait couvert, l’un des responsables des intempéries – les restes de la tempête tropicale Ophelia – était parti.

Certaines interruptions de service se sont poursuivies samedi dans l’ensemble du réseau de métro de la ville, qui était la veille dans un chaos total en raison des voies inondées.

Les journalistes d’Associated Press Deepti Hajela, Joe Frederick et Karen Matthews à New York, Anthony Izaguirre à Albany et Seth Borenstein à Washington ont contribué.