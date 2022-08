New York commence à accepter les candidatures pour vendre du pot récréatif

ALBANY, NY (AP) – L’État de New York a commencé à accepter les candidatures jeudi pour ouvrir ses premiers magasins de pots récréatifs légaux, en adoptant une nouvelle approche en réservant les quelque 150 premières licences de dispensaire de vente au détail aux personnes ayant déjà été condamnées ou à leurs proches.

Le processus de demande est une étape clé vers l’ouverture de l’un des marchés légaux du cannabis les plus attendus du pays, mais il n’y a pas encore de date exacte pour le début des ventes. À l’exception de la Californie, New York est le plus peuplé des 19 États américains qui ont légalisé la possession et l’utilisation de la marijuana pour les adultes.

Les responsables de New York ont ​​souligné qu’ils voulaient s’assurer que la nouvelle industrie offre des opportunités aux personnes qui ont supporté le poids de l’application de la loi sur la drogue, qui a touché de manière disproportionnée les Noirs et les Latinos.

L’État a annoncé cet hiver que la première série de licences de vente au détail de cannabis irait aux entreprises et aux groupes à but non lucratif avec un chef qui a été reconnu coupable d’une infraction à la marijuana ou qui a un proche qui l’a été.

Il s’agit d’une “stratégie unique que nous mettons en œuvre pour essayer de nous assurer que les personnes les plus touchées ont une réelle opportunité de participer ici”, a déclaré le directeur exécutif du Bureau de la gestion du cannabis de l’État, Chris Alexander, lors d’une conférence de presse virtuelle.

“Il s’agit vraiment d’écrire un tort”, a-t-il ajouté.

Les exigences de licence de premier tour incluent également une expérience dans la gestion d’une entreprise qui a été rentable pendant au moins deux ans.

D’autres propriétaires potentiels de dispensaires pourront postuler plus tard, en mettant l’accent sur les personnes de couleur, les femmes, les agriculteurs en difficulté, les anciens combattants handicapés et les personnes issues de communautés qui ont enduré une forte police du pot.

New York vise à fournir 50% de ses licences totales à ces candidats. L’État s’est également engagé à créer un fonds de 200 millions de dollars pour les subventions de démarrage, les prêts et autres aides pour eux.

The Associated Press