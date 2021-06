New York City FC vs DC United – Rapport de match de football – 27 juin 2021

Thiago Andrade a marqué au plus profond des arrêts de jeu en deuxième mi-temps et le New York City FC s’est rattrapé d’un déficit précoce pour terminer une victoire spectaculaire 2-1 sur DC United dimanche soir.

Le vainqueur de Thiago est arrivé 11 minutes après que le remplaçant Keaton Parks ait égalisé de la tête à la 84e minute sur un corner pour son premier but de la saison.

Thiago, le Brésilien de 20 ans signé de l’EC Bahia en avril, a remporté une deuxième victoire consécutive pour le NYCFC et l’a hissé à la quatrième place du classement de la Conférence Est.

Nigel Robertha a marqué son premier but en MLS au début de son premier départ pour DC, qui a vu une modeste séquence de trois matchs sans défaite s’arrêter.

Robertha, 22 ans, a rejoint DC pour commencer la saison après avoir passé les deux années précédentes avec Levski Sofia en première division bulgare.

Les deux équipes ont semblé perdre des joueurs sur blessure au cours de la première mi-temps, le milieu de terrain de DC Moses Nyeman sortant à la 35e minute et l’attaquant du NYCFC Jesus Medina partant à la 37e, remplacé par Thiago.

New York avait sans doute les meilleures chances en deuxième mi-temps, mais n’a pas sérieusement menacé le but du gardien Bill Hamid après la pause jusqu’à l’égalisation de Keaton Parks.

Alors que Maxi Moralez prenait le corner à la 84e minute sur la droite, Parks s’est faufilé vers le premier poteau, puis a lancé une tête à travers le but de Hamid et à l’intérieur du poteau éloigné à environ 6 mètres.

Thiago a suivi avec un vainqueur extraordinaire à la cinquième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps, juste après que Sean Johnson ait refusé une opportunité à bout portant à DC à l’autre bout.

Johnson a récupéré le ballon et l’a lancé large là où Thiago était à 1 contre 1 avec le défenseur de DC Donovan Pines.

Thiago était le premier au ballon et est arrivé à la droite de Pines, a coupé à contre-courant, puis a mené une finition basse devant Hamid en charge à l’intérieur du poteau gauche.

Robertha a donné l’avantage à DC à la neuvième minute après avoir couru sur un long service en diagonale de Nyeman.

Robertha a fait tomber le ballon avec son pied dans le côté gauche de la surface de réparation, a dribblé large pour créer un espace du défenseur Maxime Chanot, puis a déclenché une frappe féroce qui a battu Sean Johnson dans son coin supérieur proche du poteau.