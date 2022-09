New York City FC contre New York Red Bulls – Rapport de match de football – 17 septembre 2022

Alexander Callens et Santiago Rodriguez ont marqué au début de la première mi-temps et le New York City FC a remporté une victoire cruciale 2-0 sur les New York Red Bulls samedi après-midi dans le Hudson River Derby au Yankee Stadium.

Le NYCFC (14-11-7, 49 points) a mis fin à un dérapage de cinq matchs sans victoire (0-4-1) et a balayé la série de deux matchs de la saison avec les Red Bulls pour la première fois. Les champions en titre se sont rapprochés à un point de la troisième place de New York (14-10-8, 50 points).

Callens a marqué son premier but en près de quatre mois dans la première minute et a également effectué un jeu défensif clé environ 10 minutes plus tard. Rodriguez a préparé le but de Callens puis a marqué à la 23e.

Le gardien Sean Johnson a effectué un arrêt pour sa 14e feuille blanche en MLS et sa 90e feuille blanche en saison régulière de sa carrière.

Les Red Bulls n’ont pas pu décrocher la troisième place dans l’Est et sont tombés à 4-2-1 lors de leurs sept derniers matches.

Le gardien du RBNY Carlos Coronel a accordé deux buts sur trois tirs.

Callens a ouvert le score presque immédiatement après le début du match. Après que le NYCFC ait reçu un corner, Rodriguez l’a repéré sur le côté droit de la surface et Callens a facilement terminé une tête pour son premier but en MLS depuis le 28 mai.

Callens a ensuite effectué un jeu défensif clé pour conserver la tête au 11e lorsqu’il a bloqué un tir du pied gauche de Luquinhas après que Johnson soit tombé en faisant un arrêt.

Le NYCFC a pris une avance de 2-0 lorsque Rodriguez a obtenu un centre de Gabriel Pereira et a envoyé un tir du pied gauche du centre de la surface dans le coin inférieur droit.

Lewis Morgan a semblé marquer à la 36e mais le capitaine des Red Bulls Aaron Long a été pris hors-jeu après un examen VAR de deux minutes

Les Red Bulls ont raté deux occasions en or au début de la seconde période alors que Johnson étouffait le ballon et que le tir de Caden Clark naviguait bien au-dessus du filet. A la 70e, Long a vu sa tête passer à gauche du filet.