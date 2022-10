New York City FC contre Inter Miami CF – Rapport de match de football – 17 octobre 2022

Gabriel Pereira et Maxi Moralez ont marqué des buts à six minutes d’intervalle en seconde période pour permettre au New York City FC, champion en titre de la Coupe MLS, de remporter une victoire 3-0 face à l’Inter Miami CF lors du premier tour des séries éliminatoires lundi soir.

Heber a ajouté un but d’assurance tardif pour la tête de série n ° 3 de la Conférence de l’Est NYCFC, qui en a maintenant remporté quatre de suite avant les demi-finales de l’Est dimanche contre la tête de série n ° 2 du CF Montréal.

Santiago Rodriguez a aidé les deux premiers buts, et Moralez a également obtenu une passe décisive sur le premier match de Pereira.

La défaite de Miami marque la fin de la carrière de l’attaquant Gonzalo Higuain, qui a annoncé il y a quelques semaines qu’il prendrait sa retraite après la saison.

Higuain, 34 ans, a mené Miami avec 16 buts après un début lent de sa troisième saison en MLS, qui a suivi une carrière décorée qui comprenait une finale de la Coupe du monde avec l’Argentine en 2014 et trois titres de champion chacun avec le Real Madrid en Espagne et la Juventus. en Italie.

Les Herons ont remporté quatre matchs de suite pour atteindre les séries éliminatoires, mais ont perdu leur finale de saison régulière 3-1 à domicile contre Montréal avant d’être blanchis par New York.

Pereira a mis le NYCFC en tête à la 63e minute sur la première occasion franche de son équipe en seconde période.

Les joueurs du New York City FC célèbrent après avoir marqué un but contre l’Inter Miami en MLS. Images des États-Unis aujourd’hui

Rodriguez a atteint une longue balle au-dessus et a battu deux défenseurs pour trouver de l’espace juste au-dessus de la surface de réparation. Pereira a fait une course sur la droite et a martelé une frappe de première touche dans le coin supérieur gauche après que Rodriguez l’ait choisi.

Moralez a doublé la mise à la 69e minute sur une magnifique attaque. Anton Tinnerholm a pris une passe sur l’aile droite et a conduit vers le coin de la surface de réparation, puis a glissé une passe à Rodriguez en sprintant vers le premier poteau.

Rodriguez a renvoyé le ballon à Moralez, qui a guidé son tir de première touche devant le gardien de but de Miami Drake Callender et hors du poteau d’extrême gauche.

Heber a capitalisé sur une passe mal jouée à Miami et a dépassé un Callender bloqué à la deuxième minute du temps d’arrêt de la seconde mi-temps.

Callender a été crédité de cinq arrêts tandis que le gardien du NYCFC Sean Johnson a stoppé quatre tirs.