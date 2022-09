Le New York City FC de la Major League Soccer a battu l’équipe de Liga MX Atlas 2-0 au Yankee Stadium mercredi soir pour remporter la Campeones Cup 2022.

Les buts d’Alexander Callens et de Maxi Moralez ont permis à une équipe MLS de remporter le match annuel – mettant en vedette le champion de la Coupe MLS contre le dernier vainqueur de la Liga MX – pour la troisième fois consécutive.

Callens a marqué le but le plus rapide de l’histoire de la Campeones Cup pour faire entrer le NYCFC au tableau à la quatrième minute, bondissant sur un ballon perdu et terminant dans un filet ouvert après que le gardien de l’Atlas, Camilo Vargas, ait mal joué un coup franc dans la surface.

Le NYCFC a doublé son avance pour commencer la seconde mi-temps avec la douce finition de Moralez du côté droit de la surface après avoir été joué par le remplaçant Talles Mango sur une contre-attaque.

Atlas a été complètement dominé dans le match et n’a pas pu trouver de chemin de retour, permettant aux hôtes de remporter le quatrième versement de ce trophée sur leur terrain.

Le Columbus Crew a gagné en 2021, l’Atlanta United FC en 2019 et les Tigres lors de l’édition inaugurale en 2018, la finale 2020 étant annulée en raison de la pandémie de coronavirus.