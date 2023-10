Le procureur général de New York, Letitia James, a déposé une procès Jeudi matin contre les sociétés de cryptomonnaie Gemini Trust, Genesis Global Capital et Digital Currency Group (DCG) pour avoir fraudé plus de 230 000 investisseurs pour plus d’un milliard de dollars.

Les échanges cryptographiques restreignent les retraits

James affirme qu’un programme géré par la société Gemini de Tyler et Cameron Winklevoss, aux côtés de Genesis et de sa société mère DCG, appelé « Gemini Earn », promettait aux investisseurs des rendements élevés avec un faible risque. Cependant, le bureau du procureur général de New York a constaté que Gemini avait effectué une analyse interne en 2021 montrant que les finances de Genesis étaient risquées.

« Les travailleurs new-yorkais et les investisseurs de tout le pays ont perdu plus d’un milliard de dollars parce qu’on leur a dit des mensonges flagrants selon lesquels leur argent serait en sécurité et fructifierait s’ils l’investissaient dans Gemini Earn », a déclaré le procureur général James. « Au lieu de cela, Gemini a caché les risques liés à l’investissement avec Genesis et Genesis a menti au public sur ses pertes. »

L’affaire allègue que les prêts de Genesis étaient sous-garantis et fortement concentrés auprès de Recherche sur Alameda de Sam Bankman-Fried. Lors du krach FTX des valeurs des actifs numériques, les investisseurs de Gemini Earn ont été exclus de leurs comptes, les laissant incapables de récupérer des centaines de millions de dollars en crypto-monnaie, selon le New York Times. On estime que Gemini Earn a fraudé 29 000 New-Yorkais.

« En se précipitant pour intenter cette action en justice, le NYAG a risqué un préjudice important pour les créanciers de Genesis pour les raisons que nous avons expliquées au NYAG à plusieurs reprises », a déclaré jeudi un porte-parole de Genesis à Gizmodo. Genesis a déposé une demande Faillite du chapitre 11 en janvier, il devait plus de 3 milliards de dollars à ses créanciers. Son plus grand créancier est Gemini, à qui elle doit 765 millions de dollars.

Gemini Trust se dit lui-même victime, aux côtés des utilisateurs d’Earn, d’une fraude massive de Genesis, dans un communiqué de presse Publié jeudi matin sur X. Cependant, la société n’est pas d’accord avec la décision de poursuivre également Gemini.

Gemini a dirigé Gizmodo vers ce tweet comme communiqué de presse. Capture d’écran : X

DCG a déclaré à Gizmodo qu’elle avait activement coopéré pendant des mois à la plainte du procureur général de manière ouverte et transparente. La société affirme avoir été « aveuglée par le dépôt » et qu’il n’y a aucune preuve d’actes répréhensibles de la part de DCG.

« Je suis choqué par les allégations sans fondement contenues dans la plainte du procureur général et j’ai l’intention de combattre ces allégations devant les tribunaux », a déclaré Barry Silbert, fondateur et PDG de DCG, dans un e-mail.

L’affaire contre Gemini repose sur le fait qu’elle était au courant de la fraude de Genesis et qu’elle a malgré tout continué à accepter l’argent des investisseurs. Le New York AG indique que le conseil d’administration de Gemini a discuté de la fin complète de Gemini Earn en juillet 2022 en raison des risques liés à Genesis. Un membre du conseil d’administration a comparé la situation financière de Genesis à celle de Lehman Brothers avant son effondrement, indique le BVG. Cependant, aucune de ces analyses de risques internes autour de Gemini Earn n’a été communiquée aux investisseurs, et Gemini a déclaré aux investisseurs qu’il avait examiné Genesis et qu’il s’agissait d’une entreprise de confiance.

Le procès contre certains des plus grands acteurs du secteur des cryptomonnaies intervient à un moment particulièrement désastreux pour le secteur. Sam Bankman-Fried devrait témoigner dans les semaines à venir dans sa propre affaire avec le ministère de la Justice pour avoir escroqué les Américains de plusieurs milliards de dollars avec FTX et Alameda Research.

Un juricomptable a découvert cette semaine que 9 milliards de dollars dans FTX, les fonds des clients manquaient en juin 2022, cinq mois avant l’effondrement public et le dépôt de bilan de l’entreprise. C’est à peu près au même moment que le procureur général allègue que le personnel de Gemini Risk a retiré son propre investissement du programme Earn.

Le BVG affirme qu’à un moment donné, Alameda de Sam Bankman-Fried était l’emprunteur de 60 % de tous les prêts en cours de Genesis à des tiers. Genesis aurait également caché et supprimé la véritable gravité de sa situation financière auprès de Gemini, ainsi que des investisseurs. Le procureur général « cherche à empêcher définitivement Gemini, Genesis, DCG et ses dirigeants de s’engager dans toute activité liée à l’achat et à la vente de titres et de matières premières à l’intérieur ou à partir de New York », a indiqué le bureau dans un communiqué.