New York AG Letitia James dirige l’effort de l’État pour défendre le CFPB

WASHINGTON – Le procureur général de New York, Letitia James, dirige un effort multi-États pour exhorter la Cour suprême à annuler une décision qui menace l’existence de la principale agence de protection des consommateurs du pays.

Les procureurs généraux de 22 autres États et du district de Columbia ont rejoint New York dans une dépôt d’un mémoire d’amicus au tribunal mardi à l’appui du Bureau de protection financière des consommateurs. Le mémoire intervient un jour après que des dizaines de législateurs démocrates actuels et anciens ont déposé un mémoire amicus séparé pour défendre l’agence.

« Le CFPB a prouvé qu’il était capable de défendre les consommateurs et d’aider les États, dont New York, à garantir la protection de nos résidents », a déclaré James dans un communiqué. « C’est pourquoi les opposants attaquent l’agence, et c’est pourquoi je suis fier de repousser ces efforts effrontément de protection anti-consommateurs. Je continuerai à travailler avec mes collègues procureurs généraux pour défendre le CFPB et m’assurer qu’il est capable de fonctionner. avec nos États respectifs pour aider à protéger les consommateurs dans tout le pays. »

La Cour suprême a accepté en février d’entendre les arguments après que l’administration Biden a fait appel de la décision de la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis selon laquelle la méthode de financement du CFPB est inconstitutionnelle. La Cour pourrait ne pas rendre de décision définitive avant 2024.

Le CFPB a été créé en vertu de la loi Dodd-Frank de 2010 après la crise financière de 2008. Le Congrès a choisi de financer l’agence à partir de la Réserve fédérale et de permettre au CFPB de renverser le processus annuel de crédits pour l’épargner de cycles de financement imprévisibles.

Les législateurs républicains ont régulièrement critiqué le CFPB pour avoir continué à fonctionner en dehors des crédits, mais les démocrates soutiennent que l’agence a un contrôle du Congrès et doit justifier son budget à la Chambre sur une base semestrielle.

Refuser d’annuler la décision du 5e circuit pourrait invalider « de nombreuses règles du CFPB et d’autres mesures réglementaires » et nuire à des millions d’Américains tout en déstabilisant le secteur financier des consommateurs, ont déclaré les procureurs généraux dans un communiqué.

Les AG de l’Arizona, de la Californie, du Colorado, du Connecticut, du Delaware, d’Hawaï, de l’Illinois, du Maine, du Maryland, du Massachusetts, du Michigan, du Minnesota, du Nevada, du New Jersey, du Nouveau-Mexique, de la Caroline du Nord, de l’Oregon, de la Pennsylvanie, du Rhode Island, du Vermont, de Washington et du Wisconsin a signé le mémoire d’amicus aux côtés de New York et DC