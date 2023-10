Des années avant que le monde de Rudy Giuliani ne s’effondre à cause de ses efforts pour renverser les élections de 2020, le bureau du procureur général de New York a brièvement envisagé d’enquêter sur l’avocat en disgrâce pour sa diplomatie fantôme en Ukraine pour le président de l’époque, Donald Trump, selon des courriels examinés par The Daily Beast.

La semaine dernière, le bureau du procureur du district de Manhattan a reçu des e-mails détaillant des discussions internes au bureau de l’AG début 2020 au sujet d’une éventuelle enquête, qui n’a apparemment abouti à rien. Même si ces courriels montrent que les avocats travaillant pour l’AG ont discuté d’une enquête, l’idée a été rapidement rejetée, selon un responsable de l’agence proche du dossier qui n’a voulu s’exprimer que sous couvert d’anonymat.

Le plan proposé, exposé dans une note des forces de l’ordre datée du 7 janvier 2020, « recommande que le procureur général ouvre une enquête civile pour déterminer si Rudolph William Giuliani exerce illégalement le droit en violation des lois judiciaires et exécutives de New York – comme cela semble être le cas. être très probable. Il a suggéré d’utiliser le droit exécutif 63(12), le même pouvoir étendu que le procureur général Letitia James utilise maintenant contre Trump lors de son procès pour fraude bancaire en cours.

L’idée était d’enquêter sur le scandale ukrainien de l’administration Trump, dans lequel Giuliani – en tant qu’avocat personnel de Trump – s’est rendu dans ce pays d’Europe de l’Est pour déterrer des informations sur Hunter Biden dans une tentative ratée de contrecarrer la campagne présidentielle de son père. Mais au moment où le bureau de l’AG discutait de la question, le monde avait déjà entendu parler du tristement célèbre appel téléphonique de juillet 2019 entre le président Trump de l’époque et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au cours duquel Trump semblait menacer de suspendre l’aide militaire à la Russie en échange d’une contrepartie. quo quand il a dit: “Je veux que vous nous rendiez service.”

Les hauts gradés du bureau de l’AG ont examiné les propositions de la note, qui comprenaient une enquête sur Giuliani pour « complot en vue d’abuser du pouvoir gouvernemental à des fins personnelles » et « obstruction au Congrès et à la justice ».

Le moment choisi pour les discussions était crucial, car Trump était activement mis en accusation à la Chambre des représentants et attendait son procès au Sénat. L’effort d’application de la loi proposé visait à surmonter un blocus proposé par les républicains fidèles à MAGA, qui n’a pas je veux entendre des preuves supplémentaires et finalement témoins bloqués de témoigner.

“Une enquête accélérée pourrait contraindre Giuliani à témoigner sous serment avant un verdict lors du procès du Sénat américain”, suggère la note, arguant que “les bases factuelles pour enquêter sur les pratiques de Giuliani en tant qu’avocat de New York chevauchent presque entièrement les articles de mise en accusation contre Atout.”

Le Daily Beast a examiné les courriels traitant de l’affaire dans lesquels l’auteur de la note, John Oleske, un avocat principal chargé de l’application des lois au bureau, a suggéré que l’AG était dans une position unique pour compléter l’effort de destitution historique parce que l’AG a « le pouvoir statutaire explicite d’enquêter et de poursuivre les criminels ». et des actions civiles contre des avocats de New York qui pratiquent le droit illégalement [including]… des cas où les avocats sont « coupables de toute tromperie ou collusion ».

La deuxième avocate du bureau du procureur général, la première sous-procureure générale Jennifer Levy, répondra plus tard par courrier électronique.

«Je regarde le droit judiciaire. C’est une idée intéressante», a-t-elle déclaré.

Cependant, cette idée a été fortement rejetée par un autre avocat de premier plan de ce bureau, Travis Hill, qui dirigeait à l’époque le Bureau de l’intégrité publique. Hill a exposé son contre-argument à Levy et au chef de la division pénale de l’AG, Jose Maldonado, dans une note datée du 8 janvier 2020.

Hill a décrit son analyse de la façon suivante : « Il s’agit d’une discussion sur la question de savoir si la compétence du MPC pour intenter de telles actions inclut des enquêtes destinées à déterminer si les actions d’un avocat dûment agréé dans l’État de New York sont dans les limites autorisées de la pratique juridique. »

Hill a remis en question l’utilisation proposée de l’article 476-a du droit judiciaire, arguant qu’il permettait uniquement à l’AG de cibler les non-avocats essayant d’exercer le droit à New York – notant la manière dont cette disposition a été traditionnellement utilisée pour réprimer les escrocs. en tant qu’avocats chargés de l’immigration.

« De plus, à ma connaissance, le MPC n’a jamais poursuivi un avocat agréé, que ce soit au civil ou au pénal, pour l’étendue de sa pratique », a écrit Hill, concluant plus tard que « de telles poursuites, qu’elles soient civiles ou pénales, seraient sans précédent et contraire à l’objet de la loi. »

En fin de compte, le bureau du procureur général n’a pas donné suite au plan proposé. Le responsable de l’agence qui a parlé au Daily Beast en arrière-plan l’a décrit comme une idée « non sollicitée », soulignant qu’elle provenait d’un avocat qui n’était pas impliqué dans les enquêtes Trump. “Cela n’a jamais été une considération sérieuse, même à distance”, a déclaré cette personne.

Et vendredi, un porte-parole d’AG a publié une déclaration au Daily Beast affirmant que le bureau « n’a pas l’autorité légale pour examiner cette affaire, donc elle n’a jamais été poursuivie ».

Une partie notable de la proposition interne concernait également un drame juridique qui surgirait plus tard dans l’éventuelle affaire pénale du procureur de Manhattan contre Trump pour avoir falsifié des dossiers commerciaux afin de dissimuler son paiement d’argent secret – un stratagème visant à cacher sa liaison d’une nuit avec du porno. vedette Stormy Daniels. C’est une affaire qui repose, en partie, sur le témoignage de Michael Cohen, avocat de Trump devenu ennemi juré.

Lorsque le gouvernement fédéral s’en est pris à Cohen pour son rôle dans ce paiement – ​​et bien avant que Cohen n’accepte d’aider le procureur à enquêter sur cette affaire – il y a eu une tentative de former un canal détourné entre Cohen et la Maison Blanche de Trump via Giuliani, qui était alors l’avocat personnel de Trump. . Ce travail a été confié au propre avocat de Giuliani, Bob Costello, qui a brièvement conseillé Cohen et a essayé, sans succès, de le maintenir dans le droit chemin.

Le mémo d’Oleske suggérait d’enquêter sur Giuliani pour la mésaventure du backchannel et lançait également l’idée d’assigner Costello à comparaître.

Joint vendredi, Costello était furieux que quiconque suggère de l’impliquer dans cette affaire.

“M’assigner à comparaître ??” il a répondu par SMS, qualifiant la simple notion de « risible ».

Costello a ensuite défendu la mission de Giuliani en Ukraine, notant que lui et Giuliani s’étaient rendus à Pittsburgh en janvier 2020 – à peu près au même moment où se déroulait cette discussion de l’AG – pour partager ce qu’ils considéraient comme des informations accablantes sur Hunter Biden avec le procureur américain Scott Brady, une enquête qui se poursuit à certains égards jusqu’à ce jour.

Un porte-parole de Giuliani n’a fait aucun commentaire sur cette histoire.

Ces discussions internes à l’AG visant à tenir Giuliani pour responsable ont eu lieu bien avant que d’autres organisations – dépourvues d’autorité chargée de l’application de la loi – ne se démènent pour faire tout ce qu’elles pouvaient.

Giuliani, sans se laisser décourager par la destitution de Trump et enhardi par le refus du Sénat de condamner le président en 2020, a poursuivi son travail visant à saper la campagne présidentielle de Joe Biden plus tard cette année-là. Il est devenu l’un des principaux lieutenants des efforts de Trump pour remettre en question les élections de 2020, en tant qu’avocat personnel en Géorgie tandis que la campagne MAGA faisait des allégations infondées de fraude électorale généralisée, répandant des mensonges dangereux sur les agents électoraux qui l’ont ensuite amené devant un tribunal fédéral pour diffamation.

Au bureau de l’AG, des courriels montrent qu’Oleske a refait surface sa proposition à la mi-novembre, peu après l’élection présidentielle au cours de laquelle Trump a refusé de reconnaître sa défaite – et a demandé à Giuliani et à d’autres de tenter d’annuler les résultats. Oleske a intitulé l’e-mail « Hizzoner », une référence effrontée aux maires des grandes villes habituellement employés par les journalistes.

“J’ai dû réitérer que maintenant Rudy ment en fait aux juges fédéraux dans le cadre d’une véritable procédure judiciaire”, a écrit Oleske.

À ce moment-là, le numéro 2 du bureau l’a fermé définitivement, notant que le bureau du procureur général ne prendrait pas en charge cette affaire. Le Bureau de l’intégrité publique et le Bureau des appels et des avis, qui prépare les appels civils et pénaux, n’étaient pas de la partie.

« Malheureusement, j’ai vérifié votre analyse avec PIB et A&O et ils ne pensaient pas que nous pouvions formuler une affirmation crédible. C’était certainement une idée créative – merci », a répondu Levy.

La croisade de Giuliani a atteint son apogée lors de l’assemblée des loyalistes de MAGA organisée par Trump au parc Ellipse, au sud de la Maison Blanche, le 6 janvier 2021, lorsque Giuliani a lancé un cri de ralliement. « Faisons l’épreuve par le combat ! » » a crié Giuliani, juste avant que la foule ne prenne d’assaut le Capitole.

Ce n’est qu’après cette attaque que des institutions professionnelles sans autorité gouvernementale sont intervenues. Immédiatement après l’insurrection, l’Association du Barreau de l’État de New York a lancé sa propre enquête. Dans un déclaration à l’époque, l’Association du Barreau avait qualifié cette décision de « historique », notant que « nous ne pouvons pas rester les bras croisés et permettre à ceux qui ont l’intention de déchirer le tissu de notre démocratie de rester sans contrôle ». Six mois plus tard, un panel de cinq juges d’appel de l’État a suspendu sa licence d’avocat à New York pour « déclarations manifestement fausses et trompeuses » sur le résultat des élections de 2020.

Le barreau du district de Columbia a rapidement procédé à sa propre suspension, le conseil disciplinaire déclarant plus tard que Giuliani avait « armé sa licence d’avocat ».

Ce n’est qu’en août de cette année que Giuliani a finalement été durement touché, lorsque le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a convaincu un grand jury de l’inculper de plus d’une douzaine de chefs d’accusation pour avoir prétendument participé à un complot de racket de type mafia avec Trump. et 18 autres personnes pour annuler les élections géorgiennes.

AG Letitia James en est maintenant à un mois complet de son procès civil historique contre Trump, qui a été accusé de fraude bancaire et pourrait perdre son empire immobilier, ainsi que 250 millions de dollars ou plus. Cette action en justice, qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin décembre, est la première d’une longue série qui menace de faire dérailler les aspirations au retour du principal candidat républicain à la présidentielle de 2024…