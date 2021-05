New York AG enquête sur des crimes potentiels

ALBANY, NY – Une enquête de l’État de New York visant à déterminer si l’organisation Trump a illégalement gonflé la valeur de ses propriétés examine maintenant si des méfaits criminels ont eu lieu.

Depuis plus de deux ans, le bureau du procureur général de New York, Letitia James, enquête sur l’ancien président Donald Trump et son entreprise après que l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a affirmé avoir frauduleusement augmenté la valeur des propriétés pour obtenir des allégements fiscaux et de meilleures conditions de prêts et d’assurance.

Jusqu’à récemment, cette enquête était de nature strictement civile. Mais mardi, les choses avaient changé.

Un porte-parole de James a reconnu que son bureau enquêtait actuellement sur l’organisation Trump pour criminalité potentielle, un changement majeur qui pourrait conduire à des accusations si les enquêteurs découvraient des actes répréhensibles.

Le bureau de James travaille maintenant avec le procureur du district de Manhattan, Cy Vance, dont le bureau a mené une enquête criminelle distincte et est en possession de nombreuses déclarations de revenus liées à Trump.

« Nous avons informé l’organisation Trump que notre enquête sur l’organisation n’est plus de nature purement civile », a déclaré le porte-parole de James, Fabien Levy, dans un communiqué publié pour la première fois mardi par CNN. « Nous enquêtons actuellement activement sur l’organisation Trump à titre criminel, avec le Manhattan (procureur de district). »

Levy a refusé d’autres commentaires. L’Organisation Trump n’a pas pu être contactée immédiatement pour commenter mardi soir.

L’enquête Trump de New York AG remonte à 2019

James a lancé son enquête après que Cohen a fourni des documents et des témoignages au Congrès en 2019.

À l’époque, Cohen – qui s’était brouillé avec Trump – affirmait que Trump gonflait régulièrement la valeur de ses propriétés et sa valeur nette afin d’obtenir de meilleurs taux d’assurance et de prêt.

En août, le bureau de James a déposé des documents devant le tribunal indiquant que l’enquête s’était concentrée sur quatre propriétés: le domaine Seven Springe; 40 Wall Street à Manhattan; le Trump International Hotel and Tower Chicago; et le Trump National Golf Club à Los Angeles.

Trump a acheté la propriété Seven Springs pour 7,5 millions de dollars en 1995, essayant et échouant à divers moments d’en développer des parties en logements de luxe et en un terrain de golf. La propriété comprend deux manoirs et traverse les villes de Westchester, Bedford, North Castle et New Castle.

En 2015, Trump a accepté une servitude de conservation qui l’a vu s’engager à ne pas développer 159 acres de Seven Springs, une décision qui s’accompagnait d’importants avantages fiscaux.

Selon les documents judiciaires d’août, le bureau de James examinait si Trump et sa société avaient frauduleusement augmenté la valeur imposable de la vaste propriété de Westchester, permettant à l’une de ses sociétés à responsabilité limitée de réclamer que la servitude valait une exonération fiscale de 21,1 millions de dollars sur les formulaires soumis à les leurs.

AG, Trump se sont déjà affrontés

Le bureau de James et l’organisation Trump se sont affrontés au cours de l’enquête et des tentatives de lutte contre des documents et des témoignages gratuits.

En septembre, le juge de la Cour suprême de New York, Arthur Engoron, de Manhattan, a ordonné à Eric Trump, le fils du président et vice-président exécutif de la Trump Organization, de témoigner sous serment dans le cadre de l’enquête.

À l’époque, l’organisation Trump a qualifié l’enquête de James de nature politique. James, un démocrate, s’était déjà heurté à Trump, un républicain, à propos de la Trump Foundation, qui a fermé ses portes dans le cadre d’un accord avec le bureau du procureur général.

« L’Organisation Trump n’a rien fait de mal et, comme l’indiquent clairement les documents de motion, le NYAG n’a pas déterminé que quoi que ce soit était inapproprié ou qu’une action était imminente », indique le communiqué d’août de l’organisation Trump.

