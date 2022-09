New York AG dit à tort que le jeu des Yankees sur Apple TV + coûte plus cher

Aaron Judge # 99 des Yankees de New York frappe un coup de circuit en solo lors de la première manche contre les Mets de New York lors du match du camp d’été au Yankee Stadium le 19 juillet 2020 dans le quartier du Bronx à New York.

Le cogneur des Yankees, Aaron Judge, s’efforce de battre le record de circuits en une saison de la Ligue américaine vendredi.

Le seul endroit où regarder les Yankees affronter les Red Sox vendredi est Apple TV +, un service de streaming, qui inquiète certains fans des Yankee qui souhaitent regarder le match sur sa chaîne de télévision habituelle, YES Network, et avec le propre de l’équipe. diffuseurs réguliers.

Vendredi, avant le début du match, les fans des Yankees s’insurgent contre Apple ont trouvé un nouvel allié : la procureure générale de New York, Letitia James, qui a demandé à Apple d’autoriser la diffusion du jeu sur YES Network.

“Les New-Yorkais ont payé leurs factures de câble en s’attendant à voir des programmes sportifs en direct. Maintenant, on leur demande de payer un supplément s’ils veulent regarder cette passionnante course-poursuite et ce match potentiellement historique”, a déclaré James dans un communiqué. “C’est pourquoi je suis appelant Apple et la MLB à parvenir à un accord équitable avec le réseau YES afin que les fans puissent regarder ce que nous espérons tous être l’histoire faite ce soir.”

Cependant, personne n’a besoin de payer un supplément pour regarder la diffusion de Friday Night Baseball – c’est gratuit pour quiconque s’inscrit à un compte Apple ou en a déjà un. Les utilisateurs n’ont pas besoin de payer les frais de 5 $ par mois pour Apple TV + pour obtenir le baseball. Apple a déclaré plus tôt cette année que les matchs de baseball étaient gratuits “pour un temps limité” mais n’ont pas encore commencé à se charger.

Les utilisateurs n’ont pas non plus besoin d’un appareil Apple pour regarder : en rupture avec ses préférences historiques, a créé des applications Apple TV+ pour plusieurs plates-formes non Apple, notamment Roku, Fire TV d’Amazon, Google TV et les consoles de jeux, permettant à ses émissions d’atteindre un marché plus large. Vous pouvez même les regarder sur n’importe quel ordinateur avec un navigateur Web et un accès Internet suffisamment rapide.

Jacques plus tard revint la déclarationnotant: “Bien qu’il existe un moyen de regarder le jeu sans payer plus, cela crée des exigences, notamment un identifiant Apple, un téléviseur intelligent ou un appareil de diffusion en continu, ou un service Wi-Fi ou cellulaire.”

La poussière est un exemple de la tension qui monte alors que les émissions sportives de haut niveau passent de la télévision linéaire aux services de streaming comme ceux d’Apple. Ligue majeure de baseball et le Yankees ont tenté de dissiper la confusion en publiant des guides sur la façon de regarder le jeu sur les réseaux sociaux et leurs sites Web.

Apple a fait appel au comédien Jon Stewart, qui a une émission sur Apple TV +, pour informer les téléspectateurs qu’il n’y a pas de paywall vendredi. Il a plaisanté en disant qu’il avait poussé un dirigeant d’Apple, “Mr. App”, à rendre le jeu gratuit.

“Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’application, et c’est sur tout, c’est probablement déjà sur votre téléphone, votre téléviseur, votre micro-ondes, derrière vos globes oculaires, car Apple est très doué sur le plan technique”, a plaisanté Stewart dans la vidéo.

Un représentant d’Apple n’a pas immédiatement fait de commentaire.