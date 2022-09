New York AG demande des sanctions qui pourraient nuire aux affaires de Trump

NEW YORK (AP) – Donald Trump et son entreprise pourraient faire face à une série de sanctions sévères si un tribunal se rangeait du côté du procureur général de New York dans une poursuite pour fraude tentaculaire intentée contre l’ancien président mercredi.

Pour l’instant, le républicain ne risque pas d’aller en prison. Le procès intenté par le procureur général Letitia James demande des sanctions civiles uniquement pour ce qu’elle a dit être une décennie de tentatives illicites de Trump pour tromper les prêteurs, réduire ses taux d’assurance ou réduire ses impôts.

L’équipe juridique de Trump soutient que ses pratiques financières étaient normales dans le secteur immobilier et que James mène une vendetta politique injuste. Son entreprise a noté que certains des prêteurs qui, selon James, auraient pu être trompés par les états financiers de Trump ont largement profité des prêts qu’ils lui ont accordés.

Voici un aperçu de certaines des sanctions que le démocrate recherche:

DOMMAGES MONÉTAIRES

Dans son procès, James a calculé que Trump et sa société avaient obtenu environ 250 millions de dollars de bénéfices de ce qu’elle a appelé des “pratiques frauduleuses persistantes”, dont beaucoup impliquaient de donner des états financiers aux banques et à d’autres associés commerciaux qui exagéraient la valeur des actifs du républicain. James veut que Trump renonce à ce montant, mais le montant réel en dollars serait déterminé au procès.

INTERDIT À NEW YORK

La poursuite demande que Trump, ses fils Eric Trump et Donald Trump Jr., et sa fille Ivanka Trump, soient définitivement interdits d’agir en tant que dirigeant ou administrateur de toute société ou entité commerciale de New York enregistrée et autorisée dans l’État. Ce serait un coup dur pour Trump, dont la société est basée à New York, mais ne l’empêcherait pas nécessairement de créer de nouvelles sociétés dans d’autres États. James veut également que Trump et la Trump Organization soient interdits pendant cinq ans de demander un prêt à toute institution financière enregistrée à New York, ou de conclure des acquisitions immobilières commerciales dans l’État de New York pendant cinq ans. Une telle suspension pourrait être paralysante, étant donné le nombre de grandes banques qui font des affaires à New York.

SURVEILLANCE

James veut un contrôleur indépendant nommé pour superviser la conformité réglementaire, les rapports financiers et d’autres questions au sein de l’organisation Trump pour une période d’au moins cinq ans. Elle souhaite également que l’organisation Trump prépare une déclaration vérifiée indiquant la valeur nette de Trump, à distribuer à toutes les personnes ou entités qui ont déjà reçu des états financiers de l’organisation Trump qui, selon James, étaient frauduleux.

CHANGEMENTS À LA DIRECTION

Les administrateurs du Donald Trump Revocable Trust – l’entité qu’il a créée pour superviser son entreprise lorsqu’il est devenu président – ​​seraient remplacés par de nouveaux administrateurs indépendants. Deux hauts dirigeants de la Trump Organization, Allen Weisselberg et Jeffrey McConney, seraient interdits de contrôler financièrement toute société new-yorkaise à l’avenir.

The Associated Press