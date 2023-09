New York AG demande au juge de sanctionner Trump pour avoir ressassé des arguments juridiques infructueux

La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, s’exprime lors d’une conférence de presse à New York, le 8 septembre 2022.

La procureure générale de New York, Letitia James, a demandé mardi à un juge de sanctionner Donald Trump, d’autres accusés et leurs avocats pour avoir repris les mêmes arguments juridiques infructueux dans le grand procès pour fraude civile de James contre l’ancien président.

James a demandé que tous les accusés soient condamnés collectivement à une amende de 10 000 $ et qu’une autre amende de 10 000 $ soit imposée collectivement à leurs avocats.

La demande de James est intervenue quatre semaines avant le début du procès devant la Cour suprême de l’État de New York, à Manhattan. Dans cette poursuite, la procureure générale demande 250 millions de dollars de dommages et intérêts à Trump et aux autres accusés pour ce qu’elle considère comme une fraude généralisée liée à une décennie d’états financiers.

Dans son dossier mardi, James a déclaré que depuis octobre dernier, les accusés ont présenté les mêmes arguments juridiques contre son procès à cinq reprises.