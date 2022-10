New York AG cherche à empêcher les entreprises de déménager dans une nouvelle entreprise

Le bureau du procureur général de New York a demandé jeudi à un juge d’interdire à l’ancien président Donald Trump de transférer ses entreprises dans une nouvelle société holding au milieu d’une poursuite civile en cours l’accusant, lui, trois de ses enfants et l’organisation Trump de fraude généralisée.

Cette demande est motivée par la crainte que le bureau de l’AG ait du mal à faire payer une amende à Trump, s’il perd le procès, du fait que ses actifs sont détenus par une société qui n’est pas désignée comme défenderesse dans l’affaire.

Le 21 septembre, le même jour que le procureur général Letitia James a poursuivi Trump et les autres accusés, son bureau a constaté que l’organisation Trump avait enregistré auprès du secrétaire d’État de New York une nouvelle société, appelée “Trump Organization II LLC”. Cette nouvelle entreprise est constituée dans le Delaware.

James a également demandé jeudi au juge de la Cour suprême de Manhattan d’ordonner à Trump de ne pas utiliser une nouvelle déclaration des conditions financières de son entreprise dans ses relations avec les prêteurs et les assureurs, soit pour satisfaire aux obligations existantes, soit pour obtenir de nouveaux prêts ou une couverture d’assurance.

Dans un dossier judiciaire, les avocats de James ont fait valoir que l’état de la situation financière de Trump pour 2022, qui comprend des réclamations d’évaluations pour une gamme de biens immobiliers, repose sur le même processus utilisé pour générer les états financiers antérieurs qu’elle a allégués comme étant frauduleux.

James demande également la nomination d’un contrôleur indépendant qui superviserait la soumission par Trump des états financiers à tout cabinet comptable, ainsi que leur divulgation aux prêteurs et aux assureurs.

Et James a demandé au juge l’autorisation de signifier son procès par voie électronique à Trump et à son fils Eric Trump, notant qu’eux et leurs avocats ont refusé pendant des semaines d’accepter la signification de la plainte.

“Notre enquête a révélé le fait que Donald Trump et la Trump Organization se sont livrés à une fraude importante pour gonfler sa valeur nette personnelle de milliards de dollars afin de s’enrichir illégalement et de tromper le système”, a déclaré James dans un communiqué.

“Depuis que nous avons intenté cette vaste action en justice le mois dernier, Donald Trump et la Trump Organization ont poursuivi ces mêmes pratiques frauduleuses et pris des mesures pour échapper à toute responsabilité”, a déclaré James.

“Aujourd’hui, nous cherchons un arrêt immédiat de ces actions car M. Trump ne devrait pas jouer selon des règles différentes.”

Le procès de James accuse Trump d’avoir surestimé sa valeur nette de milliards de dollars dans 11 déclarations annuelles précédentes qui ont été fournies aux banques, aux compagnies d’assurance et à l’IRS pour obtenir des avantages financiers.