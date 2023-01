New York AG accuse l’ex-PDG de Celsius d’avoir fraudé les investisseurs en crypto

Alex Mashinsky, fondateur et PDG de Celcius Network Ltd., lors d’une table ronde au Blockchain Week Summit à Paris, France, le 13 avril 2022.

Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi jeudi l’ancien PDG de Celsius Network, Alex Mashinsky, alléguant que Mashinsky avait fraudé des centaines de milliers d’investisseurs lors de l’échange de crypto-monnaie en faillite.

Mashinsky a publiquement assuré à ses clients qu’investir avec Celsius était à la fois plus sûr et plus lucratif que de laisser leurs investissements dans une banque traditionnelle. À un moment donné, les dépôts à la crypto-bourse étaient évalués à 20 milliards de dollars, selon la plainte. Mais les déclarations de Mashinsky étaient fausses, selon James, et faisaient partie de ses efforts pour cacher des pertes importantes sur des investissements risqués dans les prêts cryptographiques.

“En tant qu’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky a promis de conduire les investisseurs vers la liberté financière, mais les a conduits sur la voie de la ruine financière”, a déclaré James. dit dans un communiqué.

Le bureau du procureur général cherche à infliger une amende à Mashinsky et à lui imposer des dommages-intérêts, et à lui interdire de diriger une entreprise ou de travailler dans le secteur des valeurs mobilières à New York.

L’action est civile et non pénale et a été intentée en vertu du Martin Act, la vaste loi sur les valeurs mobilières de l’État de New York. La loi Martin donne aux procureurs des pouvoirs étendus de recherche et d’assignation à comparaître pour enquêter sur d’éventuels actes répréhensibles.

Celsius a offert des rendements exorbitants qui ont attiré les investisseurs et gonflé les coffres de la bourse. Celsius, comme Voyager Digital, également en faillite, a pu verser des rendements pouvant atteindre 17 % en prêtant des actifs de clients à des fonds spéculatifs cryptographiques, notamment Three Arrows Capital, désormais effondré, connu sous le nom de 3AC, et Alameda Research de Sam Bankman-Fried.

Le crash des crypto-monnaies terra et luna en 2022 a forcé 3AC à la faillite et a approfondi un “hiver crypto” en cours. Celsius a été exposé à la chute de terra et luna à la fois par des prêts à 3AC et par 935 millions de dollars d’investissements directs dans des paris terra “hautement spéculatifs”, tous financés par des fonds d’investisseurs, selon la plainte.

Mashinsky a affirmé que Celsius avait “de très petites pertes” et que l’échange avait “essentiellement réduit ou éliminé toute exposition” aux emprunteurs ayant des investissements en terra ou luna.

Ces déclarations étaient fausses, selon la plainte de James, et faisaient partie d’une campagne plus large visant à empêcher les sorties d’utilisateurs qui auraient pu précipiter une ruée sur la banque similaire à ce qui s’est passé à FTX un autre échange en faillite.

Mais Mashinsky a fait des déclarations “matériellement fausses et trompeuses” conçues pour cacher l’étendue réelle de l’exposition de Celsius, affirmant que l’échange de crypto avait “des milliards de liquidités” quelques jours seulement avant que Celsius ne dépose son bilan le 13 juillet 2022, selon la plainte.

Les investisseurs de Celsius ont été laissés pour compte et si découragés que certains ont envisagé de se suicider, avait précédemment rapporté CNBC.

“Mashinsky n’a jamais révélé que Celsius avait un déficit de près d’un milliard de dollars”, allègue la plainte. Celsius a entamé une procédure de mise en faillite avec seulement 1,75 milliard de dollars d’actifs cryptographiques, bien loin des 4,7 milliards de dollars qu’il devait aux utilisateurs.

Mashinsky a démissionné de son poste de PDG en septembre. À l’époque, il s’est excusé pour la “distraction croissante” que son leadership avait causée.

“Alex Mashinsky n’est plus employé par Celsius et n’est pas impliqué dans la gestion de l’entreprise”, a déclaré un porte-parole de Celsius à CNBC.

Mashinsky n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.