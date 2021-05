New York adoptera mercredi de nouvelles directives Covid pour les personnes entièrement vaccinées, a déclaré le gouverneur Cuomo

L’État de New York adoptera à partir de mercredi le nouveau masque des Centers for Disease Control and Prevention pour les personnes entièrement vaccinées, a déclaré lundi le gouverneur Andrew Cuomo.

Deux semaines après leur dernière dose de vaccin Covid-19, les gens n’ont plus besoin de porter un masque facial ou de rester à 1,80 mètre des autres dans la plupart des contextes, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, a déclaré Cuomo, à la suite des directives de santé publique mises à jour du CDC publiées jeudi.

Ils devront toujours porter un masque lorsqu’ils voyagent en avion, en bus ou en train ainsi que dans certains endroits tels que les hôpitaux, les écoles ou les établissements qui en ont besoin, a-t-il déclaré. Les personnes non vaccinées et celles dont le système immunitaire est affaibli devraient continuer à porter des masques, a-t-il déclaré.

Cuomo a d’abord ordonné à tous les New-Yorkais de se couvrir le visage en public en avril de l’année dernière.

« Revenons à la vie », a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse. « Si vous êtes vacciné, vous êtes en sécurité. Pas de masque, pas de distanciation sociale. »

Plus de 9,9 millions de New-Yorkais adultes ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, selon Cuomo. Environ 8,3 millions de New-Yorkais adultes sont entièrement vaccinés, a-t-il déclaré. Le taux de positivité de l’État, ou le pourcentage total de tests retournant positifs pour Covid, est de 1,1% dimanche, son niveau le plus bas depuis le 29 septembre, a déclaré Cuomo.

« Nous gérons Covid; nous n’avons pas vaincu Covid », a-t-il déclaré. « Nous avons encore du travail à faire sur les vaccinations. »

Cuomo a également annoncé que le marathon de New York, le plus grand marathon du monde, reviendra le 7 novembre. La course permettra à 33 000 coureurs, soit 60% de la capacité. Des directives en matière de santé et de sécurité seront en place, sujettes à changement à l’approche du jour de la course, a déclaré Cuomo.

« Il s’agit de raviver l’esprit de New York », a déclaré Cuomo. « Vous pouvez ouvrir des bus, vous pouvez ouvrir des métros, vous pouvez ouvrir des entreprises, mais nous devons récupérer l’exubérance. »