New York adopte une loi historique sur le droit de vote

ALBANY, NY (AP) – Le gouverneur de New York a signé lundi une loi visant à empêcher les autorités locales d’adopter des règles susceptibles de supprimer le droit de vote des personnes en raison de leur race.

Le John R. Lewis Voting Rights Act, nommé d’après le défunt militant des droits civiques qui représentait la Géorgie à la Chambre des États-Unis, fait de New York l’un des premiers États à ramener une version d’un processus connu sous le nom de « précontrôle » qui a été vidé par un décision historique de la Cour suprême en 2013.

En vertu de la loi fédérale sur les droits de vote de 1965, les États et les pays ayant pour habitude de supprimer les droits des électeurs noirs devaient autrefois demander l’approbation du ministère américain de la Justice avant de modifier les règles de vote.

La fin de cette pratique par le tribunal, au motif que la surveillance fédérale n’était plus nécessaire, a permis à plusieurs États d’adopter de nouvelles règles en matière de vote ces dernières années.

Désormais, les gouvernements locaux ou les districts scolaires ayant des antécédents de discrimination à New York doivent obtenir l’approbation des responsables de l’État afin d’adopter certaines politiques de vote.

« Nous allons changer nos lois électorales afin de ne plus nuire aux communautés minoritaires », a déclaré la gouverneure Kathy Hochul, une démocrate, lors d’une cérémonie de signature de projet de loi à Brooklyn.

« Je suis tellement fier d’être ici pour signer cette loi historique. Aucun État de la nation ne s’est levé avec le courage, la conviction et le pouvoir dont nous disposons en protégeant ces droits importants », a-t-elle déclaré.

La nouvelle loi de l’État élargira également l’assistance linguistique pour les électeurs qui n’utilisent pas l’anglais comme première langue et fournira également des outils juridiques pour lutter contre les dispositions électorales discriminatoires.

Un effort du Congrès américain pour faire revivre certaines parties de la loi sur les droits de vote n’a pas réussi à passer au Sénat.

Les démocrates qui soutiennent la législation de New York ont ​​déclaré que des lois comme celle-ci étaient toujours nécessaires.

« La semaine dernière, plusieurs courses importantes à travers le pays ont été remportées par des personnes qui nient la validité des élections et qui s’efforceront de réduire l’accès des électeurs », a déclaré le sénateur Zellnor Myrie.

Adam Lioz, conseiller politique principal du Legal Defence Fund, a déclaré que l’organisation travaillait depuis des années pour faire avancer cette législation.

« Nous pensons que c’est un moyen pour les chefs d’État d’intensifier et de protéger les votes à un moment où les électeurs noirs et bruns sont confrontés à la plus grande attaque contre les droits des électeurs depuis Jims Crow », a déclaré Lioz.

Les parties de New York qui doivent obtenir une autorisation préalable avant de modifier les lois électorales seront déterminées par les responsables de l’État sur la base d’une formule et d’une liste de conditions dans la législation.

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press