New York adopte un projet de loi ciblant les quotas de productivité des entrepôts Amazon

Watchara Phomicinda | Groupe MediaNews | The Riverside Press-Enterprise via Getty Images

Les législateurs de l’État de New York ont ​​​​approuvé vendredi un projet de loi visant l’utilisation par Amazon des quotas de productivité dans les entrepôts, le dernier signe que les fonctionnaires s’en prennent aux pratiques de travail du détaillant en ligne.

L’Assemblée d’État a adopté le projet de loi, appelé la Loi sur la protection des travailleurs d’entrepôt, après avoir été approuvé mercredi par le Sénat de l’État. Il se dirige maintenant vers le bureau du gouverneur de New York Kathy Hochul, qui n’a pas encore indiqué si elle signera la mesure.

La législation oblige Amazon et les autres entreprises qui exploitent des entrepôts à fournir aux travailleurs la documentation de leurs quotas de production et à les informer de tout changement dans leurs attentes. Il interdit également aux entreprises d’imposer des quotas qui empêchent les travailleurs de prendre des pauses repas, repos ou toilettes.

Le projet de loi intervient deux mois après qu’un entrepôt d’Amazon à New York a voté en faveur de l’adhésion à un syndicat, la première fois que cela se produisait dans l’une des installations américaines de l’entreprise. Les travailleurs de l’entrepôt, situé à Staten Island, sont représentés par l’Amazon Labour Union (ALU), un groupe de base d’employés actuels et anciens de l’entreprise.

New York n’est pas le premier État à prendre de telles mesures contre Amazon et ses pairs pour les quotas. En septembre, la Californie a promulgué un projet de loi similaire. Et plus tôt cette année, les législateurs de Washington et New Hampshire introduit des projets de loi qui ciblent les quotas de production des entrepôts.

Amazon s’appuie sur des algorithmes sophistiqués pour suivre les taux de productivité de ses employés d’entrepôt, en enregistrant le nombre de colis qu’ils sélectionnent, emballent et rangent chaque heure. Si les travailleurs s’arrêtent trop longtemps dans l’analyse des packages, le système interne d’Amazon l’enregistrera comme une « tâche de congé » et générera un avertissement, ce qui peut entraîner des licenciements.

Les quotas de productivité d’Amazon ont été une cible fréquente des groupes de défense des travailleurs et des propres employés d’Amazon, qui affirment que sa concentration incessante sur la vitesse entraîne des blessures au travail dans les entrepôts. Plusieurs études menées par le Strategic Organizing Center, une coalition de syndicats, ont attribué les taux élevés de blessures chez les travailleurs des entrepôts et des livreurs à «l’obsession d’Amazon pour la vitesse».

Les quotas sur le lieu de travail sont devenus de plus en plus courants dans les entrepôts, car la livraison le jour même et le lendemain devient la norme, indique le projet de loi.

« Ces quotas ne permettent généralement pas aux travailleurs de se conformer aux consignes de sécurité ou de se remettre d’une activité intense pendant le temps de travail productif, laissant les employés des entrepôts et des centres de distribution qui travaillent sous leur responsabilité à un risque élevé de blessure et de maladie », indique la loi.

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Amazon a précédemment déclaré avoir fait de la sécurité une plus grande priorité au sein de l’entreprise, notamment en introduisant des programmes visant à éduquer les employés sur la manière d’éviter les blessures au travail. Dirigeants d’Amazon ont également nié que l’entreprise utilise des quotas de production dans ses entrepôts.

« C’est une idée fausse qu’Amazon a des quotas. Nous n’en avons pas », a déclaré Heather MacDougall, responsable de la sécurité au travail d’Amazon, lors d’un événement avec le National Safety Council jeudi. « Nous nous engageons à faire en sorte que les attentes de performance et les opérations de sécurité puissent coexister. »

L’ALU fait pression pour des quotas plus raisonnables, ainsi que de meilleurs salaires et avantages sociaux.

